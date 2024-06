Los efectos en el cuerpo de tomar café en ayunas: así afecta la cafeína al estómago vacío

No es raro que lo primero que tomemos al levantarnos sea una taza de café que nos ayude a ponernos las pilas y comenzar el día. Esta costumbre, tan arraigada en España, despierta muchas dudas, porque eso implica que tomamos el café en ayunas. Agradecemos el empujón que aporta la cafeína, pero ¿podemos estar dañando nuestro estómago? No es raro que, ante la incertidumbre, muchas personas opten por otros tipos de desayunos, que en algunos casos son hasta más saludables.

Es lo que sucede con quienes deciden comenzar el día tomando un poco de proteína, pero también cereales y grasas saludables, aquellos que no dudan en incorporar huevos o jamón que toman sobre una tostada, o quienes dedican un poco de tiempo a cortar un aguacate e incorporarlo en su menú. Quienes se sientan a desayunar con hambre y llenan el estómago no tienen este dilema, pero quienes prefieren esperar y comienzan el día solo con un café, puede que quieran saber el efecto que su cafeína tiene sobe su estómago vacío.

Los efectos de tomar café en ayunas

El café podría ser beneficioso para el cerebro. Getty Images

Lo cierto es que los efectos que produce el café son los mismos si los tomamos en ayunas que si no lo hacemos, por lo menos en lo referente a los efectos que puede tener sobre el sistema digestivo. No obstante, cada persona es diferente y en ocasiones solo hay que escuchar a nuestro cuerpo, si el café en ayunas nos sienta bien, podremos seguir tomándolo. Si, por el contrario, nos causa molestias, lo mejor será tomarlo complementándolo con algún alimento sólido.

En las personas que tienen una mayor sensibilidad a esta bebida, tomar café, sobre todo si es solo, puede provocarles acidez, reflujo gastroesofágico, hinchazón y náuseas al irritar la capa que reviste el estómago y aumentar la producción de ácidos estomacales. Aunque no hay evidencias científicas de que puedan llegar a desarrollar úlceras, sí que puede llegar a producir sensaciones muy molestas, por lo que en esos casos también sería recomendable tomarlo en compañía de otros alimentos o mezclándolo con leche, porque sus proteínas y grasa ralentizan la absorción de la cafeína, haciendo que los efectos sobre el cuerpo sean menores.

Como estimulante, el café aumenta la secreción de la hormona gastrina e irrita la mucosa del estómago, por lo que no es aconsejable en casos de daños en esta zona o de gastroenteritis. Además, es un vasodilatador, lo que favorece la irritación y la inflamación del intestino y también puede tener cierto efecto laxante, así como impedir una correcta absorción del hierro.

La cafeína también interfiere con otras hormonas, como el cortisol, que se conoce también como la hormona del estrés. A primera hora de la mañana, los niveles de cortisol son más elevados y van descendiendo a lo largo del día, por la noche están en su nivel más bajo, permitiéndonos dormir. El café puede hacer que los niveles de cortisol estén más altos de lo normal, lo que a largo plazo podría dar problemas. Los niveles crónicamente altos de cortisol se asocian con el síndrome metabólico, la disminución de la densidad ósea, la depresión y disfunciones del sistema inmunitario. Estos efectos pueden ser menores si no tomamos el café en ayunas.

Beneficios del café para la salud

Café con leche. Alejandra González

Siempre que se consuma con moderación y en el marco de una dieta equilibrada y una vida activa, el café puede tener ciertos beneficios para la salud que no siempre se conocen. Si bien conviene seguir teniendo cuidado con su consumo, sobre todo por la cafeína que contiene y que puede aumentar temporalmente la tensión arterial, su contenido en antioxidantes puede aportar ciertos beneficios, como evitar el envejecimiento prematuro y el desarrollo de algunas enfermedades.

Según un estudio presentado en la reunión anual de la Sociedad Europea de Cardiología, puede proteger el corazón de enfermedades cardíacas, también se ha asociado con una reducción del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2; los efectos del café no dejan de investigarse y gracias a ello, también se desmontan algunas teorías. Un estudio de la Universidad canadiense de Montreal publicado en Neurology desmintió que la cafeína alivie los síntomas de las personas con párkinson y que ayude a prevenir la enfermedad.

