Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si tomas suplementos de magnesio todos los días, según los expertos

En España es relativamente sencillo adquirir la dosis de magnesio que necesita el organismo a través de la comida, puesto que la dieta mediterránea está repleta de alimentos que contienen este mineral, como las habas, las almendras y la carne de conejo, entre otros. Aun así, son muchas las personas que consumen habitualmente suplementos de magnesio, muchas veces sin conocer los riesgos a los que se exponen si se exceden en la cantidad ingerida.

Los beneficios que el magnesio puede aportar

Una dieta que incluya las cantidades de magnesio adecuadas puede ser altamente beneficiosa para la salud y servir como elemento previsor de futuras enfermedades. El magnesio ofrece soporte al sistema inmunitario, y contribuye a regular el sistema nervioso y el sistema óseo.

El consumo regulado de este mineral ayuda a procesar el azúcar en el organismo y reduce el riesgo de resistencia a la insulina. Por tanto, las personas con mayor cantidad de magnesio en su dieta suelen tener un riesgo más bajo de presentar diabetes de tipo 2. Actualmente, se está investigando sobre si los suplementos de magnesio podrían contribuir en los tratamientos de personas enfermas de diabetes.

Es frecuente escuchar que el magnesio fortalece los huesos, y no le falta razón a este saber popular, ya que las personas que consumen magnesio en las cantidades apropiadas poseen una mayor densidad ósea que les ayuda a prevenir lesiones y enfermedades como la osteoporosis.

El magnesio también previene enfermedades cardíacas y posibles derrames cerebrales, ya que su consumo implica el control de la presión arterial.

Recientemente, se ha comprobado que algo común en las personas que padecen migraña es la carencia de magnesio. El consumo de este mineral podría ayudar a paliar este tipo de molestias, ya que implica relajación de los nervios y reducción de la acumulación de plaquetas. Una investigación publicada en el National Library of Medicine, estudió en profundidad la relación y el efecto de los suplementos de magnesio en las personas con migraña.

¿Puede ser perjudicial tomar suplementos de magnesio todos los días?

Es posible consumir magnesio de manera artificial a través de suplementos multivitamínicos, laxantes y algunos productos utilizados para el tratamiento de la acidez de estómago y la indigestión. Normalmente, el cuerpo absorbe el magnesio de forma más rápida si es consumido a través de este tipo de suplementos.

Los más populares son aspartato de magnesio, citrato de magnesio, lactato de magnesio y cloruro de magnesio. En cualquier caso, es importante consultar a un experto antes de consumirlos, y especialmente si se está tomando algún tipo de medicación, ya que los suplementos de magnesio pueden ser perjudiciales en este sentido.

En contraposición, el magnesio adquirido a través de alimentos es totalmente inofensivo para la salud, no debemos preocuparnos por consumir alimentos ricos en este mineral con frecuencia.

El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH) ha llevado a cabo diversas investigaciones sobre los efectos que los suplementos de magnesio pueden ejercer en el organismo si son consumidos a diario.

En los diversos estudios, se plantean unos límites de magnesio que no hay que sobrepasar al consumir suplementos, estos varían en función de la edad y el género.

Niños de 1 a 3 años: 64 mg

Niños de 4 a 8 años: 110 mg

Niños de 9 a 18 años: 250 mg

Hombres adultos: 400-420 mg

Mujeres adultas: 310-320 mg

Mujeres embarazadas: 350-360 mg

Mujeres en período de lactancia: 310-320 mg

Superar estas cantidades puede llegar a causar diarrea, náuseas y cólicos estomacales. Un consumo desmesurado puede implicar hasta un paro cardíaco.

Por tanto, hay que ser precavidos a la hora de consumir suplementos de magnesio diariamente, y por supuesto, seguir las indicaciones de nuestro doctor. Es importante tener en cuenta que este tipo de suplementos multivitamínicos siempre deben ser consumidos como complementos y nunca como sustitutivos de ninguna comida, además de ir acompañados de un estilo de vida saludable.

Referencias

Magnesio. Hoja informativa para consumidores (2023) https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-DatosEnEspanol/

Why all migraine patients should be treated with magnesium. NIH (2018) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22426836/

