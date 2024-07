Qué pasa si comes cerezas todos los días

La temporada de las cerezas no es demasiado larga, en España se extiende desde mayo hasta julio, lo que hace que los amantes de esta fruta la esperen con ganas. Es una de las preferidas de los más pequeños de la casa, que no siempre se muestran dispuestos a comer fruta en las cantidades adecuadas, pero también de muchos de los mayores, que disfrutan de su dulce sabor sin ser conscientes de las muchas propiedades y beneficios que aportan.

Se pueden tomar de postre, incluirlas en la merienda o comerlas como parte del desayuno, son un picoteo ideal cuando vamos a la cocina y no tenemos claro qué nos apetece, un capricho dulce que comemos sin apenas darnos cuenta mientras sumamos sus vitaminas y minerales a nuestro organismo. Eso sí, no es una fruta exenta de peligros, conviene recordar que tienen un hueso en su interior, lo que podría provocar atragantamientos, y que además contienen cianuro en su interior, por lo que lo mejor es evitar tragarlos.

Cerezas: qué le pasa a tu cuerpo si las comes cada día

Las cerezas contienen varios componentes que pueden ayudar a mejorar el tránsito intestinal. Getty Images

Las cerezas son una de las frutas ideales para dar la bienvenida al verano, también son una opción estupenda para sumar a nuestra dieta diaria, no solo por su dulce y delicioso sabor, también por sus cualidades nutricionales.

Son ricas en vitaminas A y C, y minerales fundamentales como el fósforo, el calcio, el potasio y el magnesio. Tienen propiedades antioxidantes, lo que ayuda a proteger el sistema nervioso y también el cardiovascular, además, sus altos niveles de potasio favorecen el buen funcionamiento de los nervios y los músculos; una ingesta adecuada de potasio puede ayudar a reducir la presión arterial y disminuir el riesgo de enfermedades cardiacas.

Contienen antocianinas, lo que además de proporcionarle su color rojizo (con el que atraen a los depredadores para favorecer su reproducción al disipar sus semillas) también le aporta efecto antiinflamatorio, lo que puede ayudar en la prevención de la rigidez arterial y la hipercolesterolemia, así como a suavizar algunos dolores, como los que se sienten tras el ejercicio, por ejemplo.

Esta fruta destaca por su capacidad diurética, lo que favorece la eliminación de toxinas, son también estupendas para ayudarnos a conciliar el sueño, gracias a la melatonina que contienen, por lo que veremos cómo mejora la calidad de nuestro sueño. Son una gran fuente de hidratos de carbono, que proporcionan energía rápida, y también son ricas en fibra. Además, ayudan a combatir el estreñimiento, a regular los niveles de azúcar en sangre y fortalecer el sistema inmunológico.

Contraindicaciones de comer cerezas

Cerezas. Pixabay/Couleur

El consumo de frutas siempre es recomendable y si las cerezas son tus preferidas, no dudes en recurrir a ellas cuando las veas disponibles en el supermercado. En general, son un producto que podemos consumir sin problemas, siempre que sea con moderación y en el marco de una dieta variada y equilibrada, pero hay algunos casos en los que hay que tener un poco más de precaución. Por ejemplo, no son recomendables para aquellas personas que tengan alergia a esta fruta.

Como decimos, se recomienda su consumo con moderación, porque debido a la cantidad de fibra dietética que contiene, un consumo excesivo podría provocar problemas gastrointestinales, puede producir diarrea, gases, fatiga, calambres y distensión abdominal. Además, tampoco se recomienda su consumo en caso de tener problemas renales, porque aunque tienen propiedades diuréticas y depurativas, su contenido en potasio no las hace demasiado recomendables. En cualquier caso y ante la duda, tu profesional sanitario de confianza podrá darte la última palabra sobre la recomendación de su consumo.

Referencias

Howatson, G., Bell, P. G., Tallent, J., Middleton, B., McHugh, M. P., & Ellis, J. (2011b). Effect of tart cherry juice (Prunus cerasus) on melatonin levels and enhanced sleep quality. European Journal Of Nutrition, 51(8), 909-916. https://doi.org/10.1007/s00394-011-0263-7

