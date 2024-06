Los efectos en el cerebro de comer almendras cada día

Las almendras han demostrado ser uno de los frutos secos con mayor potencial nutritivo. En España, dada la diversidad de su dieta mediterránea, es muy común contar con este alimento en los hogares, ya que, además, es un producto muy accesible. Introducirlas cada día en nuestra rutina de alimentación tiene unos efectos significativos, según los estudios, en la salud cerebral, por lo que podrían contribuir a reducir la aparición de enfermedades neurodegenerativas y por ende mejorar la calidad de los que las ingieren.

Las almendras son ricas en ácidos grasos omega-3, antioxidantes y vitamina E, elementos esenciales que frenan el estrés oxidativo y la inflamación que pueden llegar a sufrir las células cerebrales. Al igual que otros frutos secos como los pistachos, estos nutrientes ofrecen diversos beneficios no solo al cerebro, también a otros órganos del cuerpo. Por ello, los expertos recomiendan su consumo regular, pues aunque parezca una estrategia simple con respecto a la cantidad de otros alimentos que deben ser equilibrados en la dieta, puede contribuir de manera efectiva a proteger y mejorar la función cerebral.

Los efectos en el cerebro de comer almendras

Como hemos comentado, uno de los potenciales elementos que contienen las almendras son los ácidos grasos como el omega-3 o el omega-6. Estos son cruciales para que la estructura de las células cerebrales se mantengan y además haya una buena comunicación nerviosa. Estos ácidos grasos contribuyen mejorando la memoria, la concentración y la función cognitiva.

Además, al ser un fruto seco rico en antioxidantes, mantienen a raya a los radicales libres que pueden alterar nuestra función cerebral. Los estudios han estado siguiendo de cerca el estrés oxidativo como causa de la aparición de enfermedades neurodegenerativas, como es el caso del Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Ingerir cada día un alimento como las almendras podría ayudar al trabajo que la vitamina E hace en el cuerpo, luchando así contra la descarga de radicales que el sistema nervioso central produce cada día al consumir oxígeno para que los procesos fisiológicos se llevan a cabo.

Otros beneficios de las almendras en la salud

La almendras son fuente de proteínas y fibra según la Fundación Española de la Nutrición. Pero también ricas en minerales como calcio, fósforo, magnesio, hierro, potasio y zinc. Esto hace que, más allá de tener efectos positivos en la salud cerebral, también sea un alimento importante para la protección cardiovascular.

Según el National Center for Biotechnology Information de Estados Unidos, consumir almendras reduce significativamente la aparición de enfermedades como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y el síndrome metabólico.

Los expertos recomiendan incluir en la dieta diaria una ración de almendras y otros frutos secos, además, para aquellas personas que quieran perder peso. Esto se debe a que la cantidad del 20% que ofrece de proteína aporta la energía necesaria para que no se pique entre horas. Otro punto a su favor es que ayudan al tránsito intestinal debido a que regulan la microbiota intestinal.

¿Puede haber contraindicaciones en su consumo?

A diferencia de otros frutos secos, las contraindicaciones de consumir almendras son mínimas, aunque siguen siendo un alimento con prevalencia a dar alergia. Es por ello, que no están recomendadas para bebés o niños por debajo de los tres años según la Asociación Española de Pediatría (AEP). La incorporación a la dieta debe ser poco a poco y bajo vigilancia.

Por otra parte, el consumo de almendras puede ser regular, pero a su vez debe ser moderado. Los expertos recomiendan ingerir al menos 20 en el día y en su formato natural, evitando las fritas y saladas. Y, es que, un consumo excesivo de estas ha demostrado tener consecuencias en el funcionamiento de la tiroides.

Referencias

