Los efectos en el cerebro de comer aguacate cada día

Es originario de América Central y del Sur, concretamente de países como México, Colombia y Venezuela. Sin embargo, la producción de aguacate se ha extendido hasta otros países como España, quien ha descubierto todo su potencial. Su sabor así como sus beneficios para la salud le han convertido en un alimento básico de la dieta de los españoles, incorporándolo sobre todo en las tostadas del desayuno y en platos verdes como las ensaladas. Considerado todo un 'superalimento', estudios recientes han revelado que consumir aguacate diariamente puede tener efectos significativos en el cerebro, mejorando la memoria, reduciendo la ansiedad y promoviendo el bienestar mental en general.

Efectos del aguacate sobre la memoria

Los efectos del aguacate en la memoria. Getty Images

Los valores nutricionales del aguacate destacan por ser, sobre todo, una fuente rica de gasas saludables, principalmente ácidos grasos monoinsaturados, tal y como está registrado en la Fundación Española de Nutrición (FEN). Son estos lo que aportan al organismo propiedades que ayudan al funcionamiento óptimo del cerebro. Además, su contenido en vitamina E, vitamina K, vitamina C, vitaminas del grupo B, magnesio y potasio ayudan a mantener la salud cerebral y prevenir el deterioro cognitivo.

Dentro de estas grasas saludables, el aguacate también aporta ácido oleico, quien está detrás de la capacidad de mejorar memoria, ya que es crucial para la creación y mantenimiento de las células cerebrales. Según un estudio, se mostraron beneficios cognitivos en aquellas personas que tomaron aguacate durante 12 semanas. Una de las conclusiones a la que llegaron los investigadores es que la luteína, el pigmento orgánico conocido como carotenoide, que suele ser de 369 microgramos por aguacate, tiene potencial neurocognitivo.

El aguacate y su efecto para reducir la ansiedad

Un consumo diario de aguacate puede ayudar a reducir la ansiedad. ERNESTO R AGEITOS

Otros estudios han podido valorar los beneficios del aguacate en la salud mental. Los altos niveles de vitamina B6 y magnesio, juegan un papel clave en la producción de neurotransmisores que regulan el estado de ánimo, como la serotonina y la dopamina. Estos nutrientes podrían ayudar a reducir los niveles de ansiedad si hay un consumo constante y moderado promoviendo así un equilibrio químico saludable en el cerebro.

Además, sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias son capaces de reducir la inflamación en el cerebro. Sobre todo la vitamina E y los carotenoides, que como ya se comentaba anteriormente ayudan al cerebro protegiendo a las células del daño oxidativo. Esta protección a base de nutrientes que adquirimos al consumir aguacate podría prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Otros beneficios del aguacate

Los efectos positivos del consumo diario de aguacate no se limitan a la salud mental. También contribuye a la salud cardiovascular, mejora la digestión y ayuda a mantener un peso saludable debido a su capacidad para inducir una sensación de saciedad. Además, los aguacates son ricos en fibra, lo que favorece la salud intestinal y, por ende, el bienestar general.

Sin embargo, hay que prestar especial atención en el consumo diario de aguacate si se presenta problemas renales. Esto podría provocar hiperpotasemia, debido al contenido de potasio que los aguacates aportan al organismo y que los riñones podrían tener dificultades para eliminar el exceso.

Referencias

Edwards, C. G., Walk, A. M., Thompson, S. V., Reeser, G. E., Erdman, J. W., Burd, N. A., Holscher, H. D., & Khan, N. A. (2020). Effects of 12-week avocado consumption on cognitive function among adults with overweight and obesity. International Journal Of Psychophysiology, 148, 13-24. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2019.12.006

Vilaplana, M. (2007, 1 noviembre). Antioxidantes presentes en los alimentos. Vitaminas, minerales y suplementos. Offarm. https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-antioxidantes-presentes-losalimentos-vitaminas-13112893

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.