Cómo afecta a tu cerebro tomar aceite de oliva todos los días, según un nuevo estudio

El aceite de oliva es uno de los elementos esenciales de la gastronomía española, y podría ser también una de las claves por las que nuestro país tiene una de las mayores esperanzas de vida en el mundo. Su alto contenido en ciertos compuestos beneficiosos, como antioxidantes o ácidos grasos omega-3, se ha relacionado en la literatura científica con efectos beneficiosos para la salud de distintas partes de nuestro cuerpo, como el sistema circulatorio o el cerebro.

Nuevos beneficios del aceite de oliva

Un nuevo estudio publicado este lunes en la revista científica de alto impacto JAMA Network Open ha venido a confirmar estos beneficios del aceite de oliva, y tras analizar dos grandes cohortes de población estadounidense ha hallado que aquellas personas que consumían más de siete gramos de aceite de oliva al día (en torno a media cucharada) tenían un riesgo de mortalidad asociada a la demencia significativamente menor que las personas que consumían menos cantidad.

En total, el estudio incluía 92.383 participantes, que eran en un 65% mujeres con una edad media de 56 años y a los que se realizó un seguimiento de 28 años. Durante este período, se registraron 37.649 muertes, de las que 4.751 estaban relacionadas con un diagnóstico de demencia.

Al comienzo del estudio, los participantes consumían de media 1,3 gramos de aceite de oliva al día. Las personas que tenían un consumo más alto (siete gramos o superior) al inicio de la investigación mostraron una serie de características de interés, como una dieta de mayor calidad, una mayor actividad física y menores probabilidades de fumar. Por el contrario, también mostraron un consumo de alcohol más elevado y una mayor ingesta calórica (si bien no tenían un índice de masa corporal más alto).

Un riesgo un 28% menor de morir por demencia

Teniendo en cuenta todo esto, los autores registraron que quienes consumían al menos siete gramos de aceite de oliva todos los días tenían un riesgo un 28% menor de mortalidad asociada a la demencia.

Esta relación se mantenía después de ajustar la calidad de la dieta en general; por ello, concluyen que las recomendaciones en torno al consumo de aceite de oliva son extensibles a aquellas personas que busquen proteger su salud cognitiva.

El trabajo tiene algunas limitaciones importantes: por ejemplo, al tratarse de un estudio observacional no puede arrojar relaciones directas de causa efecto entre el consumo de aceite de oliva y una mejor salud cerebral. Sin embargo, esta evidencia sí que apoya otras investigaciones que han documentado efectos positivos para la salud neurológica y cardiovascular de compuestos beneficiosos presentes en el aceite de oliva, como vitamina E o polifenoles con acción antioxidante y antiinflamatoria.

Referencias

Tessier A, Cortese M, Yuan C, et al. Consumption of Olive Oil and Diet Quality and Risk of Dementia-Related Death. JAMA Network Open (2024). DOI:10.1001/jamanetworkopen.2024.10021

