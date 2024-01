El efecto saludable inesperado del chocolate: puede ayudarte a bajar la tensión

Más del 40% de los mayores de 18 años en España padece hipertensión, un problema de salud cardiovascular que eleva de manera muy notable el riesgo de sufrir episodios potencialmente letales como infarto de miocardio o ictus.

Y ello a pesar de que en la mayoría de los casos se trata de una condición prevenible mediante una serie de ajustes en factores del estilo de vida, tales como el consumo de tabaco, el ejercicio físico o la alimentación. Así, existen evidencias de que incorporar ciertos alimentos en el marco de una dieta saludable y equilibrada puede tener efectos importantes a la hora de reducir la hipertensión. Algunos estudios incluso apuntan a que un dulce tan popular como el chocolate negro podría ayudar a lograr esta meta.

Posibles beneficios del chocolate negro

Particularmente, una nueva investigación publicada en la revista especializada Nature Scientific Reports ha examinado de qué modo el consumo de chocolate negro podría reducir el riesgo de hipertensión esencial (la hipertensión que se presenta sin una causa aparente) y ha concluido que este alimento podría tener beneficios en este área.

Cabe señalar que para que un chocolate se considere 'negro' debe contener al menos un 50% de sólidos de cacao, y en muchos casos llegan a incluir hasta un 70 o un 90% de cacao dejando mucho menos espacio para aditivos dañinos como el azúcar. Estas características, por otra parte, le dan un sabor algo más amargo que el del chocolate con leche u otras variedades.

Para indagar en esta cuestión, estos autores recurrieron a una técnica conocida como 'aleatorización medeliana' (método que emplea la variación en genes con una función conocida para examinar el efecto que tiene un factor de riesgo sobre una enfermedad) y la aplicaron a datos extraídos de varios estudios de asociación de genoma completo (trabajos que buscan variables genéticas asociadas estadísticamente con un determinado rasgo de los individuos, como el riesgo de padecer cierta enfermedad o incluso las probabilidades que tienen de comer un determinado alimento con frecuencia alta) públicamente disponibles.

Posibles tratamientos con compuestos del chocolate

En base a estos datos, compararon las variables genéticas más asociadas a un consumo elevado de chocolate negro y las relacionadas con el riesgo de varias enfermedades cardiovasculares, incluyendo la hipertensión arterial. De este modo, encontraron que la predisposición a consumir chocolate negro con frecuencia se relacionaba con un menor riesgo de presentar hipertensión esencial y tromboembolismo venoso (una enfermedad que consiste en la formación de coágulos en el interior de las venas).

Cabe apuntar que se considera que la aleatorización mendeliana puede proporcionar evidencias válidas de relaciones de causalidad entre dos fenómenos. Esto significa que, si bien es necesario investigar más a fondo la relación existente entre el consumo de chocolate negro y las enfermedades cardiovasculares, estas conclusiones apuntan a la posibilidad de realizar recomendaciones dietéticas que incluyan el chocolate o, incluso, al desarrollo potencial de tratamientos a base de compuestos bioactivos presentes en el chocolate negro.

Aún así, los investigadores siguen reconociendo ciertas limitaciones de sus hallazgos. Por una parte, los datos de que disponían en un principio no eran del todo completos, lo que no permitía realizar ciertos análisis más finos (como el impacto de diversas cantidades de chocolate negro en el riesgo de enfermedad cardiovascular), y por otra la homogeneidad étnica de los participantes (eran en su gran mayoría de ascendencia europea) impide generalizar los resultados a otras poblaciones humanas.

Por ello, lo más recomendable es continuar procediendo con cautela con el consumo de chocolate negro. Sabemos que en cantidades moderadas no sólo no es dañino, sino que podría acarrear ciertos beneficios para la salud; no obstante, en la moderación está la clave y debemos evitar las cantidades excesivas.

Referencias

Yang, J., Zhou, J., Yang, J. et al. Dark chocolate intake and cardiovascular diseases: a Mendelian randomization study. Nature Scientific Reports (2024). DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-023-50351-6