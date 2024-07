El efecto en los riñones de tomar gazpacho todos los días

Para combatir el calor del verano en España, y haciendo uso de su longeva dieta mediterránea, el gazpacho se convierte en el plato por excelencia de los hogares. Esta sopa fría es totalmente refrescante y aporta unos nutrientes beneficiosos para el cuerpo humano. Sin embargo, como ocurre la mayoría de veces con la nutrición, un consumo excesivo podría acarrear problemas. En este caso, los estudios y expertos señalan el impacto que puede tener en la salud de los riñones.

El buen funcionamiento del organismo depende en gran escala de la salud renal. Este órgano es el encargado de filtrar toxinas y otros microorganismos a través de la orina, por lo que un mal funcionamiento podría crear una intoxicación capaz de llevar al paciente a la muerte. Por ello, es esencial conocer de qué forma debemos alimentarnos para evitar los dañinos excesos. Sobre todo, si ya se tiene alguna patología previa.

Recordamos que el gazpacho es una sopa fría elaborada principalmente con tomates, pimientos, pepinos, cebollas, ajo, aceite de oliva, vinagre y pan. Y son estos alimentos los que tienen un efecto directo en los riñones.

El efecto negativo del gazpacho en los riñones

Tomate y pepino, dos ingredientes más importantes del gazpacho. Getty Images

Para entender el efecto que tiene en los riñones consumir gazpacho, hay que señalar a dos de sus principales ingredientes: el tomate y el pepino. A priori, estas verduras y hortalizas se encuentran dentro de los alimentos saludables de la dieta mediterránea. No obstante, el mundo de la nutrición depende tanto de las condiciones personales, que lo más recomendado es que la alimentación esté adaptada a cada caso particular.

Por ejemplo, el tomate es un alimento rico en potasio. De este mineral depende el buen funcionamiento muscular y de los nervios del cuerpo humano. Sin embargo, a pesas de estos beneficios, un exceso puede perjudicar a las personas que tenga un problema de salud renal o esté sometido a diálisis. El potasio es un mineral que debe ser filtrado por los riñones, pero si estos detectan niveles altos, no será capaz de eliminarlos. Esto, según la Biblioteca Nacional de Medicina puede provocar ritmos cardiacos peligrosos y mortales.

Por otro lado, además, se encuentra el pepino, otro de los ingredientes importantes para elaborar el gazpacho. Pese a que este es un alimento conocido por su gran capacidad diurética, para pacientes con patologías renales, esto podría crear una acumulación de líquido que sus riñones no son capaces de filtrar de forma naturales. Sí que tiene beneficios, sin embargo, en patología del aparato urinario como los cálculos renales o la retención de líquidos, ya que es depurativo.

Beneficios del gazpacho para la salud en general



Gazpacho iStockphoto

Pese a que el gazpacho pueda ser un plato a evitar en pacientes con la salud renal dañada, este plato típico andaluz aporta grandes beneficio en un consumo moderado dentro de la dieta rutinaria. Sus composición basada en alimentos naturales frescos le hace ser rico en nutrientes como los antioxidantes. Gracias a los tomates, así como el pimiento con el que se elabora, es rico en licopeno y vitamina C, que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y combatir el estrés oxidativo.

Además, el gazpacho es un plato con fibra dietética, esencial para tener una buena digestión y promover una buena salud cardiovascular. De hecho, según el estudio PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) el consumo de gazpacho se asocia a una presión arterial y una reducción de la hipertensión. Además, controlando los ingredientes más grasos como el aceite, esta sopa fría también es ideal para mantener un peso saludable debido a sus bajas calorías.

Entonces, ¿debería tomar gazpacho todos los días?



Para la mayoría de las personas, tomar gazpacho diariamente puede ser beneficioso debido a su perfil nutricional y sus propiedades hidratantes. Sin embargo, las personas con problemas renales deben ser cuidadosas con su consumo. Es recomendable consultar a un médico o a un dietista antes de hacer cambios significativos en la dieta, especialmente si se tiene una condición de salud preexistente.

Referencias

