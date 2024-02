El efecto en los riñones de comer cebolla todos los días

Hace ya tiempo que los científicos vienen corroborado muchos de los efectos positivos para nuestra salud de un alimento tan propio de la cocina española como la cebolla. Por ejemplo, su acción vasodilatadora puede mejorar la circulación y reducir la tensión sanguínea y la frecuencia cardíaca.

Entre estos beneficios parece que se encuentra un impacto positivo para nuestros riñones. Al fin y al cabo, esta planta de la misma familia que el ajo contiene cantidades significativas de quercitina, una sustancia que actúa como protector renal.

Acción antiinflamatoria y antioxidante

Así lo atestigua, por ejemplo, un trabajo publicado en la revista académica de alto impacto Frontiers in Pharmacology, que detalla que este flavonoide natural puede aliviar la toxicidad renal, la apoptosis, la fibrosis o la inflamación en una variedad de enfermedades de los riñones.

Además, la cebolla es rica en otros compuestos como saponinas, agliconas, cepaenos, flavonoides, organosulfuros y compuestos fenólicos, indica el medio científico Pharmaceutical Biology, que tienen efectos antiinflamatorios, antioxidantes e inmunomoduladores. Esto ha llevado a algunos investigadores ha plantear posibles usos de estos derivados de la cebolla en el tratamiento de varias enfermedades asociadas con el estrés oxidativo, la inflamación o la desregulación inmunológica.

Por otro lado, hay que subrayar que su fuerte sabor convierte a la cebolla en un condimento ideal para las dietas bajas en sodio (que limitan la ingesta de sal), frecuentes en personas con problemas de salud renal.

Hay que señalar también que las propiedades beneficiosas para la salud cardiovascular de la cebolla pueden reducir el riesgo de ciertas patologías, como la hipertensión, que pueden perjudicar los riñones.

Efectos diuréticos

Finalmente, documenta un trabajo en la revista Iranian Journal of Pharmaceutical Research, la cebolla actúa como un diurético (es decir, estimula la excreción de orina), precisamente en parte debido a su contenido en quercetina.

Teniendo en cuenta cómo funcionan en nuestro cuerpo, los diuréticos aumentan la expulsión de sodio y ayudan a regular la composición y el volumen de los líquidos de nuestro cuerpo, lo que repercute en el bienestar de los riñones y otros órganos.

Estas características convierten a la cebolla en un alimento idóneo para incorporar a nuestra dieta. Con todo, debemos tener en cuenta siempre que, en nutrición, es más importante que el conjunto de la alimentación sea equilibrado y variado antes que el consumo específico de ciertos alimentos.

