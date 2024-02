El efecto para los riñones de comer ajo todos los días

Desde hace muchos años, los científicos han corroborado muchos de los efectos beneficiosos que tiene para nuestra salud un alimento tan común en la gastronomía española como es el ajo. Por ejemplo, por sus efectos vasodilatadores promueve una buena circulación y fortalece los vasos sanguíneos.

Entre ellos parece ser que se encuentra un importante impacto positivo en la salud de los riñones. Incluso, hay estudios que concluyen que la alicina, un compuesto presente en el ajo, puede ser tan eficaz en el tratamiento de la enfermedad renal crónica como algunos fármacos empleados para tal fin.

Efectos antiinflamatorios y antioxidantes

Por ejemplo, un trabajo publicado en la revista académica Clinical Nutrition en el año 2021 explicaba que varios de los componentes presentes en el ajo tienen efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Por ello, su ingesta habitual podría ayudar a mitigar algunas de las complicaciones observadas en varias enfermedades del envejecimiento, como la enfermedad renal crónica.

Además de ello, se ha propuesto (según recoge el portal de noticias sobre medicina Medical News Today) que podría representar una buena alternativa para acentuar el sabor de las comidas en las dietas de las personas con problemas renales, que suelen incluir la limitación del consumo de sodio (por ejemplo, reduciendo la ingesta de sal).

Hay que destacar igualmente que las propiedades beneficiosas del ajo para la salud cardiovascular pueden reducir el riesgo de sufrir muchas enfermedades, como la hipertensión o la diabetes, que comprometen la salud renal.

Efectos diuréticos

Por último, hay que señalar que algunas investigaciones (según describe, por ejemplo, el medio científico Journal of Ethnopharmacology) el polvo de ajo parece tener efectos diuréticos (es decir, que estimula la excreción de orina), probablemente por su contenido en alicina y otros compuestos relacionados.

Por su acción, los diuréticos tienen varios efectos en el cuerpo como aumentar la expulsión de sodio y la regulación del volumen y la composición de los líquidos corporales que redundan en el bienestar de los riñones y otros órganos.

Todas estas propiedades y características hacen de ajo un alimento ideal para añadir a nuestra dieta. Eso sí, como siempre hay que tener en cuenta que en lo que concierne a la nutrición el conjunto es más importante que las partes y que el consumo de alimentos beneficiosos debe enmarcarse en una alimentación equilibrada y variada.

