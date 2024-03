El efecto de esta especia para regular el azúcar y perder peso según un estudio

Un estudio ha desvelado las propiedades preventivas ante la diabetes y el sobrepeso de una especia que usualmente se utiliza para cocinar postres. Y es que, demás de aportar sabores y aromas, las especias pueden suponer un plus para nuestro estado de salud. Por ejemplo, la albahaca ayuda a realizar una buena digestión, y el jengibre frena el envejecimiento prematuro de la piel, entre otros, beneficios para la salud.

La especia que mejora la sensibilidad a la insulina

Una reciente investigación, publicada en The American Journal of Clinical Nutrition, ha demostrado que la canela tiene la capacidad de mejorar la sensibilidad a la insulina. Esto supone que el cuerpo pueda llevar a cabo una mejor regulación de los niveles de azúcar en sangre, lo que convierte a la canela en una especia especialmente beneficiosa para las personas con diabetes de tipo 2.

Dieciocho personas con sobrepeso u obesidad participaron en el estudio durante cuatro semanas, todos ellos tenían los niveles de glucosa en sangre más elevados de lo normal. Durante el tiempo de investigación, la mitad del grupo tomó cuatro gramos de canela al día, mientras que la otra mitad de persona tomó un placebo. Los resultados mostraron como se redujeron los picos de glucosa en el grupo que había tomado la canela.

La canela y sus abundantes beneficios

Canela. Pexels.

La canela ha sido utiliza como remedio natural durante siglos. Actualmente, se usa sobre todo en repostería, aunque también es un buen aderezo para otro tipo de comidas, como el guiso de ternera. Son muchos los beneficios que la canela aporta al organismo, desde disminuir el dolor muscular, hasta aliviar algunos trastornos digestivos.

Su alto contenido en antioxidantes ayuda a proteger el daño del ADN y las mutaciones celulares. Por tanto, previene al desarrollo de enfermedades crónicas como las cardiopatías y algunos tipos de cáncer. La canela contiene altos niveles de polifenoles antioxidantes, un tipo de compuestos vegetales con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias protectoras del estrés oxidativo y la inflamación.

La canela ayuda a adelgazar

La capacidad de reducir la glucosa en sangre ayuda evita los ataques de hambre y atracones, por lo que la canela también es un buen aliado para adelgazar, o al menos, no engordar.

La presencia de polifenoles y otros compuestos bioactivos propios de la canela, aumentan la capacidad de la insulina para conectarse con las células. De esta forma, absorben la glucosa de manera más efectiva. También facilitan la tarea de almacenar glucosa para posibles futuras necesidades energéticas.

Referencias

