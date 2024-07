El dulce típico en España que paradójicamente disminuye el riesgo de diabetes, según la ciencia

En la mayoría de los casos, los sabores dulces se deben a un alto contenido de azúcar en los alimentos; por ello, su consumo elevado incrementa el riesgo de padecer diabetes de tipo 2, una condición en la que aparecen problemas adquiridos para controlar de manera natural los niveles de glucosa en a sangre. Sin embargo, un nuevo estudio ha encontrado que un dulce típico en España entre otros lugares podría tener el efecto contario, a pesar de contener azúcar, y disminuiría el riesgo de sufrir la condición: se trata de las frutas secas, como los orejones, las ciruelas pasas o las uvas pasas.

Un efecto paradójico

El artículo en cuestión se ha publicado en la revista científica BMC Nutrition & Metabolism y concluye específicamente que incrementar el consumo de frutas secas a en torno a 1,3 piezas cada día podría reducir el riesgo de diabetes de tipo 2 en hasta un 60,8%.

Los autores destacan que aunque las frutas secas contienen concentraciones relativamente elevadas de azúcar, también son ricas en fibra (que se ha asociado en la literatura médica con un mejor control de los niveles de glucosa en la sangre) y flavonoides (compuestos antioxidantes) que, según algunas evidencias, tienen propiedades antiinflamatorias y podrían mejorar la sensibilidad a la insulina.

Con todo, la preocupación por posibles picos glicémicos como resultado de su contenido en azúcares han justificado que hasta la actualidad a menudo se desaconsejen para las personas con diabetes de tipo 2 o en riesgo de padecerla.

La cantidad óptima

Con el fin de determinar si esta precaución está justificada, los autores del trabajo analizaron mediante estudio de asociación del genoma completo (GWAS, por sus siglas en inglés) datos obtenidos de la base UK Biobank de unos 500.000 residentes en el Reino Unido. Estos datos incluían las respuestas de más de 420.000 participantes acerca de su consumo de frutas secas (considerando que un orejón, una ciruela pasa o diez uvas pasas constituyen una porción).

Un estudio de asociación del genoma completo es una técnica de análisis que encuentra una serie de rasgos en el ADN de las personas que se asocian al riesgo de padecer determinados problemas de salud o incluso a ciertos rasgos (fenotipo) o conductas.

De este modo encontraron que efectivamente aquellas personas que consumían de manera habitual frutas secas mostraban un menor riesgo de padecer diabetes de tipo 2. Específicamente, la cantidad óptima se situaba en torno a 1,3 raciones diarias, suficiente para aportar los beneficios asociados a la fibra y otros compuestos beneficiosos evitando el riesgo de los picos glicémicos por exceso de azúcar.

Saludables con moderación

Hay que puntualizar algunos detalles. Las frutas secas se consiguen deshidratando frutas frescas, por lo que su composición nutricional es una versión concentrada de estas últimas. Así, parece lógico deducir que las segundas van a tener beneficios similares en lo que respecta al riesgo de diabetes.

No sólo eso, sino que las frutas secas tienen una menor densidad calórica (calorías por peso) gracias a la cantidad de agua que contienen. Así, en términos generales seguirían siendo preferibles a las frutas secas, especialmente para personas que pueden estar en riesgo de padecer o desarrollar diabetes de tipo 2.

Con todo, evidencias como esta no sindican que, en el contexto de una dieta equilibrada, saludable y baja en carbohidratos el consumo habitual de cantidades moderadas de frutas secas puede tener beneficios para la salud metabólica de las personas, y especialmente en lo que respecta al riesgo de padecer diabetes.

