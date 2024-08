La dieta de corta duración que podría ayudar a reducir la edad biológica, según la ciencia

El efecto de una dieta saludable en el envejecimiento es indiscutible, y no es casualidad que los países como España que siguen el patrón alimentario mediterráneo se encuentren entre aquellos en los que la población es más longeva.

Yendo aún más allá, lo que ingerimos también podría afectar a los biomarcadores del envejecimiento en nuestro cuerpo. Así, un nuevo estudio ha querido comparar el modo en el que afectan a estos parámetros las dietas omnívoras y las vegetarianas (lo que entre otras cosas afecta al riesgo de enfermedades como las cardiovasculares o las neurodegenerativas) y ha encontrado que una dieta vegana, incluso en períodos cortos, puede disminuir significativamente los marcadores de la edad biológica.

Un experimento sobre hermanos gemelos

Estos resultados resultan consistentes con evidencias previas que habían hallado que las dietas basadas en alimentos de origen vegetal pueden ofrecer beneficios frente a los efectos del envejecimiento.

Concretamente, según explican en el medio especializado BMC Medicine y en el documental de Netflix You Are What You Eat: A Twin Experiment para este estudio los autores reclutaron 21 pares de gemelos idénticos (predominantemente mujeres, en un 77% y con una edad media de 40 años y un IMC medio de 26). A uno de cada par se le asignó un plan de dieta vegana saludable o un plan de dieta omnívora saludable durante un período de sólo ocho semanas. Después, se les realizó un seguimiento incluyendo entrevistas con dietistas y se les fueron midiendo ciertos biomarcadores del envejecimiento, como la metilación del ADN (una forma de deterioro de los genes normalmente asociada a la edad) en la sangre o la edad epigenética (en la expresión o traducción de los genes).

Además, tuvieron en cuenta varias variables que podían influir en los resultados, como son las variaciones genéticas, de edad y de género. De este modo, fue posible obtener una imagen más clara de los efectos que tiene la dieta en los cambios en la metilación del ADN.

Beneficios en cinco sistemas de órganos

El enfoque encontró que los participantes que siguieron la dieta vegana mostraban un descenso en la 'edad biológica' de cinco sistemas de órganos, incluyendo el circulatorio, el endocrino, el hígado, el inflamatorio y el metabólico. Los investigadores también encontraron cambios favorables en otros marcadores, como un descenso en los niveles de proteínas C-reactivas (lo que puede indicar una menor inflamación sistémica).

Cabe apuntar que la dieta omnívora también demostró algunos beneficios importantes de la dieta omnívora. Concretamente, los autores señalan que estas personas mostraban un aumento en los niveles de triptófano: un aminoácido presente en las proteínas animales que puede aumentar la producción de serotonina y, en consecuencia, influir en la regulación del estado de ánimo.

Según apuntan estos científicos, un aspecto interesante es que en otros estudios que empleaban los relojes epigenéticos para evaluar la edad biológica de las personas, los cambios más notables típicamente se producían después de entre tres y seis meses. Por ello, la presencia de mejoras a las ocho semanas parece indicar que los efectos beneficiosos de una dieta vegana aparecen muy temprano.

Evidencia en favor de las dietas basadas en vegetales

Con todo, estos resultados deben ser interpretados con cautela, principalmente por el reducido tamaño de la muestra y por el corto período de duración del estudio. Sin embargo, apuntan claramente a un efecto beneficioso de las dietas veganas en los procesos de envejecimiento del organismo.

De hecho, ya se han observado en muchas ocasiones efectos positivos de las dietas basadas en plantas, que tienen una serie de características (menor ingesta de grasas saturadas y alimentos procesados, menor densidad calórica, mayor ingesta de fibra, antioxidantes y fitoquímicos, mayor densidad de nutrientes, una mejor proporción de ácidos grasos omega-3 vs omega-6) que las hacen especialmente beneficiosas para muchas personas.

Todo esto no significa, necesariamente, que de cara al envejecimiento en el largo plazo la evidencia sea aún suficiente como para aconsejar una dieta vegana sobre otras opciones saludables; pero sí que podemos considerar con seguridad que la mejor estrategia, según lo que sabemos, está en reducir la presencia de alimentos animales en favor de los vegetales.

Referencias

Dwaraka, V.B., Aronica, L., Carreras-Gallo, N. et al. Unveiling the epigenetic impact of vegan vs. omnivorous diets on aging: insights from the Twins Nutrition Study (TwiNS). BMC Medicine (2024). DOI: https://doi.org/10.1186/s12916-024-03513-w

