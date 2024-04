Mitos sobre los carbohidratos, ¿tomarlos a la hora de cenar nos hace engordar?

La obesidad se ha ido convirtiendo en un problema global que también encontramos en España, por eso no es raro que las personas busquen la manera de cuidar su peso para sentirse más sanas. Esto no quiere decir que siempre se hagan bien las cosas, porque si bien todos sabemos que lo mejor es ponernos en manos de profesionales, también hay ocasiones en las que nos dejamos influir por los mitos que llevan tanto tiempo escuchándose.

Unos de los más perjudicados por esto son los hidratos de carbono, que tendemos a eliminar de nuestra alimentación pensando que son clave para poder perder peso. Las cosas con los carbohidratos, como suele suceder, no son solo blancas o negras y conviene tener claro que mucho de lo que se cuenta no es cierto, por ejemplo, ¿tomarlos a la hora de la cena nos hace engordar?

Carbohidratos, ¿engordan si los cenamos?

Tendemos a pensar que son ciertas las historias que se repiten muchas veces, pero esto no tiene por qué ser así. Alrededor de los carbohidratos se han ido contando muchas cosas, la mayoría nada positivas y recomendando disminuir su consumo. Sin embargo, ni todas ellas son ciertas, ni hay que eliminarlos de la dieta por completo para sentirnos mejor, porque no todos los hidratos de carbono son iguales.

Uno de los mitos más escuchados sobre ellos es que, tomados a la hora de la cena, nos hacen engordar. Esta se basa en la premisa de que los carbohidratos nos aportan energía y, si no podemos quemarla después de cenar, la almacenaremos en forma de grasa. No importa la hora del día a la que los comamos, los hidratos no engordan más por la noche, además, el cuerpo también consume energía durante el sueño, casi la misma que con cualquier actividad sedentaria durante el día. Además, los hidratos estimulan la producción de serotonina, que favorece el descanso.

Aunque este sea uno de los mitos más escuchados, no es el único, por ejemplo, no es raro pensar que la única manera de perder peso es eliminándolos de la dieta. Según los profesionales de la nutrición, los carbohidratos deberían representar casi la mitad de nuestra ingesta calórica. Evidentemente, no todos son iguales, conviene priorizar los complejos y los integrales por delante de los carbohidratos simples. Muchas personas asocian los hidratos con el pan y la pasta, pero en realidad también nos los aportan los cereales, las legumbres, las frutas o los lácteos.

Ahora que sabemos que la fruta es también una estupenda fuente de carbohidratos, entre otras cosas, se entiende mejor el mito de que no conviene tomarla por la noche, una vez más porque se asume que engorda. Se ha hablado mucho sobre cuál es la mejor hora para comer fruta, sobre todo cuando se intenta perder peso, y lo cierto es que cualquier hora es la adecuada, porque si bien nos aporta azúcares (en su caso naturales), también es rica en fibra. Resulta saciante, su consumo favorece la digestión y ayuda a que nos sintamos menos hinchados. Además, puede ser el bocado perfecto cuando nos apetece algo dulce.

El desconocimiento en torno a los carbohidratos hace que en ocasiones tendamos a dividirlos entre buenos y malos, una clasificación demasiado sencilla y que no es tan fácil de hacer. En general se suele considerar como ‘malos’ a los simples, pero los que encontramos en frutas y lácteos pertenecen a esta categoría y son igualmente importantes por el valor nutricional que nos aportan.

Entre los que se consideran carbohidratos buenos están los complejos, que aportan nutrientes y vitaminas, proporcionan energía durante más tiempo y pueden ayudar a controlar nuestro peso.

Hidratos de carbono simples y complejos

Los carbohidratos son moléculas de azúcar y junto con las proteínas y las grasas, son uno de los nutrientes principales de los alimentos. El cuerpo descompone los hidratos en glucosa y esta en azúcar, que es la principal fuente de energía para el cuerpo, esta puede usarse al momento, o almacenarse para su uso posterior.

Hay dos tipos de carbohidratos, los simples y los complejos. Los simples son nutrientes de absorción rápida, por lo que pasan rápidamente a la sangre al poco de consumirlos. Los encontramos en el azúcar, en los dulces, los pasteles y las galletas, pero también en la fruta.

Los carbohidratos complejos se asimilan más lentamente porque el organismo necesita más tiempo para procesarlos y obtener la glucosa que se pueda absorber. Son hidratos complejos los almidones, que encontramos en el pan, la pasta y algunas verduras como las patatas, y la fibra. Nuestro cuerpo no puede descomponer la mayor parte de la fibra que comemos, por eso ayuda a sentirnos saciados.

