Déficits nutricionales, alteraciones del estado de ánimo y del sueño… los peligros del ayuno intermitente, según una experta

Desde hace tiempo se prodigan los beneficios del ayuno intermitente como uno de los métodos más eficaces para perder peso. También se ha relacionado su práctica con una disminución de las enfermedades cardiovasculares, potenciación del sistema inmune o de la flora intestinal, antioxidante, antienvejecimiento…

Sin embargo, expertos como la doctora Marisa Navarro, psicoterapeuta y autora del libro La alimentación emocional, advierte que los estudios sobre estos supuestos beneficios son muy recientes y no está claro lo científicos que puedan ser, además de que no se dispone de datos sobre las repercusiones de su práctica continuada a largo plazo.

“La mayor parte de las personas que lo adoptan lo suelen abandonar en poco tiempo, porque es difícil de llevar con nuestro ritmo de vida y costumbres. Además muchas de ellas lo practican sin haber consultado antes si pueden o no hacerlo y lo único que hacen es dedicarse a saltarse comidas, y así unos se saltan la cena, otros se saltan la cena y el desayuno, realizando solo una comida al día, la del mediodía, y no comen nada más el resto del tiempo”, explica.

Según la experta, "esta forma de alimentarse, para la mayor parte de los que llevan una vida activa de trabajo, no es saludable” e insiste en que “si te adhieres al ayuno intermitente una de las cosas que se tiene que tener en cuenta es que, mientras se hace, se pueda llevar una vida muy tranquila”.

Problema nutricionales

La doctora Navarro destaca que en numerosas ocasiones las personas que practican este tipo de dieta no cubren todas sus necesidades nutricionales. “Para que esto no se produzca habría que planificar esa única comida muy minuciosamente, y si bien algunos practicantes pueden ser muy concienzudos en ello, no ocurre con la mayoría que, casi con seguridad, no llegan a completar todos sus requerimientos nutricionales”, afirma.

Irritabilidad

La especialista resalta que la mayor parte de las personas que realizan el ayuno intermitente lo adoptan “sin orden ni concierto” con el único objetivo de perder peso o mantenerse delgadas. Sin embargo, su práctica no controlada puede afectar notablemente al estado de ánimo, ya que la alimentación lo mejora o empeora.

“Cuando comemos aquello que nos gusta y nos sienta bien nos levanta el ánimo, mientras que no comer nos puede poner de mal humor, muy irritables, tristes y decaídos”, dice la doctora que expresa que la irritabilidad, el mal humor y la ansiedad son síntomas relacionados con tener niveles de glucosa bajos en sangre.

Ansiedad y atracones

Asimismo, los déficits nutricionales del ayuno intermitente pueden producir, después de tantas horas sin comer, que las personas que lo practican engullan cualquier alimento con ansiedad, pudiendo inclinarse por alimentos ricos en calorías, pero pobres en nutrientes.

La experta advierte que una de las consecuencias acarreadas por el ayuno intermitente es una mayor tendencia a los atracones, con el consecuente sentimiento de culpabilidad, y restricción de la ingesta posterior: “así se puede entrar en una dinámica terrible y muy peligrosa para la salud, de atracones y ayuno, más atracones y más ayuno”.

Contraindicaciones

La doctora indica que este tipo de práctica está además contraindicada en los siguientes casos:

- Jóvenes en pleno desarrollo físico y mental, personas mayores que necesitan unos requerimientos nutricionales muy concretos, personas diabéticas, personas con insuficiencia renal, aquellas con tensión arterial baja, embarazadas, madres lactantes y aquellas que padezcan cualquier tipo de enfermedad y se estén medicando.

- Asimismo, deben tener especial cuidado aquellas personas con trastornos emocionales, psicológicos o alguna enfermedad mental -ansiedad, depresiones, trastornos obsesivos compulsivos o trastorno bipolar-, ya que el ayuno intermitente, al poder alterar el estado de ánimo y el humor, puede agravar la sintomatología de cualquiera de ellas.

- También estaría desaconsejado en personas que padecen trastornos del sueño ya que provoca alteraciones en el mismo: insomnio por la ansiedad provocada por no haber comido durante horas, despertares tempranos por hipoglucemias o micro despertares por la falta de hierro en los glóbulos rojos y de esta forma la mala oxigenación de los tejidos-.

La doctora aconseja que si se desea optar por este tipo de alimentación se haga siempre de la mano de un especialista que estudie el caso y la forma de poner en marcha el ayuno: ”Nunca lo hagas por tu cuenta o por recomendaciones de otras personas. No te la puedes jugar por lo que está de moda”.

