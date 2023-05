¿Cuánto dura el pollo en la nevera? Cuáles son los riesgos y cómo saber si se ha puesto malo

La carne de pollo es un alimento nutritivo y saludable ampliamente consumido en todo el mundo. No obstante, tiene un riesgo evidente: el de la contaminación bacteriana, una amenaza que hace imprescindible prepararla y almacenarla de manera adecuada.

¿Cuánto tiempo aguanta en la nevera?

Teniendo en cuenta que uno de los principales métodos de conservación de alimentos empleados en la actualidad es la refrigeración (es decir, guardarlo en la nevera), es vital conocer el alcance y las limitaciones de este método. Específicamente, las recomendaciones (como la que, según recoge el portal especializado Healthline, emite el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) suelen indicar que es seguro refrigerar la carne cruda de pollo entre uno y dos días y la carne cocinada de pollo y otras aves entre tres y cuatro días.

Para asegurar las mejores condiciones sanitarias, el pollo (ya sea crudo o cocinado) debería almacenarse en recipientes estancos para evitar que sus jugos se filtren y contaminen otros alimentos.

Si se necesita almacenar carne de pollo durante más tiempo, lo ideal es optar por otro método de conservación disponible en la mayoría de hogares: el congelador. En este caso, es posible conservar el pollo con seguridad durante meses o incluso hasta un año.

¿Cuál es el riesgo de comer pollo en mal estado?

Como hemos apuntado, el principal riesgo de ingerir pollo mal conservado es la contaminación bacteriana. Específicamente, en el caso de las aves de corral son especialmente frecuentes infecciones por patógenos como Salmonella o Campylobacter.

Normalmente, en el caso del pollo fresco, una buena cocción elimina estas bacterias. El problema es que si el pollo se conserva de manera inadecuada incluso cocinarlo puede resultar insuficiente, ya que el proceso podría no eliminar algunas de las toxinas producidas por estas bacterias.

Las intoxicaciones alimentarias pueden causar algunos síntomas incómodos y a veces peligrosos, incluyendo fiebre alta, escalofríos, náusea, vómitos, diarrea, sangre en las heces o deshidratación. En las instancias más severas, la intoxicación alimentaria puede requerir hospitalización e incluso llegar a ser letal.

¿Cómo sé si se ha puesto malo?

Afortunadamente existen algunas señales que pueden indicarnos que el pollo se ha estropeado y no es apto para el consumo. Es común, por ejemplo, que se produzcan cambios en el color (la carne se torna grisácea o verdosa, ya sea de manera uniforme, por zonas o en puntos).

El olor también debe ser un signo de alerta. Tanto el pollo crudo como el marinado puede emitir un olor ácido que recuerda al del amoníaco cuando está contaminado; no obstante, cabe apuntar que este síntoma puede ser difícil de identificar si ha sido marinado con salsas, hierbas o especias.

Por último, la textura del pollo también puede cambiar: si se muestra pringoso o cubierto en mucosidad, debe ser descartado inmediatamente. Sea como sea, la contaminación puede comenzar antes de que aparezcan estas señales, por lo que debe evitarse consumir siempre que haya pasado la fecha de caducidad.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

Ryan Raman. How Long Does Chicken Last in the Fridge? Healthline (2023). Consultado online en https://www.healthline.com/nutrition/how-long-does-chicken-last-in-the-fridge el 08/05/2023