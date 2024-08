¿A cuántas tazas de café equivale una lata de Energy Drink, la bebida energética de Mercadona?

En España, el consumo de bebidas energéticas ha crecido exponencialmente, especialmente entre los adolescentes y adultos jóvenes. Más allá de marcas reconocidas y líderes como Monster o Red Bull, supermercados como Mercadona no han dejado pasar esta tendencia y se han unido a ella lanzado su propia versión de la bebida bajo el sello de Hacendado. Estas tienen como objetivo dar un impulso a la energía del organismo, algo que viene haciendo el café desde tiempo inmemoriales. ¿Pero hay diferencias en la cantidad de cafeína que contiene uno y otro?

A cuántas taza de café equivale una lata de Energy Drink

Una taza de café de unos 240 ml con un dibujo creado a partir de la leche. Getty Images/iStockphoto

Las bebidas energéticas y el café tienen como principal ingrediente activo a la cafeína, encargar de aportar energía. Una lata estándar de Energy Drink de Mercadona contiene aproximadamente 32 mg de cafeína por cada 100 ml. Dado que la cantidad total del producto es de 250 ml, la cifra es de 80 mg de cafeína por lata. Mientras tanto, el café contiene entre 70 y 140 mg de cafeína, la cifra exacta va a depender del tipo y del método de preparación.

Lo más normal es que el café sea servido en una taza media de 240 ml, lo que contiene alrededor de 95 mg cafeína. Sin embargo, comparado con un expreso la cantidad de cafeína sería de uno 75 mg. La diferencia no es muy significativa por lo que se podría decir que una lata de Energy Drink de Mercadona equivale a una taza de café. Comparándola con otras bebidas energéticas, la opción de la cadena de Juan Roig se igualaría a Red Bull, pero también a Monster, aunque hay que contar que esta ofrece el doble de su contenido 160 mg de cafeína en 500 ml.

Pese a que el contenido de cafeína sea similar entre una bebida como el café y una lata de Energy Drink de Mercadona hay claras diferencias. Mientras que la energía que aporta el café es más natural, ya que es un producto rico en antioxidantes y generalmente lleva poca cantidad de azúcar, una lata de Energy Drink tiene efectos más duraderos por la mezcla con otros ingredientes.

Otros ingredientes estimulantes de las bebidas energéticas

Las bebidas energéticas contienen otros ingredientes estimulantes para que junto con la cafeína, el impulso de la energía sea más duradero. Entre estos se incluyen:

Taurina : Un aminoácido que se cree que mejora el rendimiento mental y físico.

: Un aminoácido que se cree que mejora el rendimiento mental y físico. Glucuronolactona : Un carbohidrato que se encuentra en los tejidos conectivos y que se utiliza para mejorar la energía y el rendimiento.

: Un carbohidrato que se encuentra en los tejidos conectivos y que se utiliza para mejorar la energía y el rendimiento. Vitaminas del grupo B : Esenciales para la producción de energía en el cuerpo.

: Esenciales para la producción de energía en el cuerpo. Azúcares y edulcorantes: Proporcionan una fuente rápida de energía, aunque también son un aspecto controvertido debido a sus posibles efectos negativos en la salud.

El impacto en la salud de tomar bebidas energéticas

Lata de bebida. Pixabay/Anrita1705

Por norma general, un consumo moderado de cafeína no debería suponer grandes problemas a los consumidores. Sin embargo, excederse en su consumo diario sí que tiene un importante impacto en la salud. Los expertos recomiendan ingerir como máximo 200 mg de cafeína al día. Excederse en este contenido podría generar algunos efectos secundarios como el aumento de la frecuencia cardíaca, hipertensión, problemas de sueño como insomnio, dependencia y abstinencia que provocan dolor de cabeza y fatiga.

Además, su alto contenido en azúcar se relaciona con mayor prevalencia a desarrollar enfermedades no transmisibles como la diabetes o el cáncer. Según un estudio publicado en la revista British Medical Journal (BMJ)en los últimos años, el riesgo de cáncer era mayor en personas que tomaban bebidas azucaradas, detectando así tres tipos concretos el cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer colorrectal.

Es por ello que el consumo temprano y la popularidad que ha ganado estas bebidas energéticas entre adolescentes, mantienen en alerta a los expertos. Los adultos jóvenes se encuentran todavía en un proceso de desarrollo tanto corporal como de sistema nervioso, por lo que los efectos negativos afectan más a este tipo de consumidor.

