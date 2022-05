El coste de la dieta celíaca en España: por qué pagan 845 euros más en la cesta de la compra

El 5 de mayo tiene lugar el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca o del celiaco, una fecha destinada a visibilizar una enfermedad que afecta, según datos de la FACE (Federación de Asociaciones de Celiacos de España), a uno de cada 100 europeos.

Entre las reivindicaciones más frecuentes de las personas con celiaquía son las dificultades para conseguir productos sin gluten y, sobre todo, el coste extra que supone para ellos introducir en la cesta de la compra productos diseñados específicamente para el colectivo. Una reivindicación más que justificada, pues, actualmente, el único tratamiento que existe para la Enfermedad Celiaca es la dieta sin gluten para toda la vida. En 2022, seguir una dieta libre de gluten supone, según el Informe Anual de Precios elaborado por FACE supone un coste extra anual de 845 euros al año si lo comparamos con una dieta con gluten.

Qué alimentos pueden o no comer las personas celiacas

Para elaborar el informe de precios, FACE tiene en cuenta los alimentos que pueden o no consumir las personas con celiaquía y distingue entre cuatro categorías:

•Genéricos: aquellos alimentos frescos y no procesados que no contienen gluten de manera natural, como las frutas, las verduras, el pescado, la carne y las legumbres.

•No genéricos: productos elaborados específicamente para el colectivo celiaco. Para fabricarlos, la parte que contiene gluten de estos productos se sustituye por otra que no contenga esta proteína, es decir, que sustituyen cereales como el trigo, la cebada o el centeno por otros que no lo contienen, como arroz, amaranto o maíz. Se trata de alimentos procesados que están muy presentes en la dieta, como el pan, la pasta, las galletas, los cereales de desayuno, etc. Estos son los productos que encarecen la cesta de la compra de una persona celiaca, pues los productos sustitutos sin gluten son una materia prima mucho más cara que, por ejemplo, el trigo.

•Convencionales. productos que no han sido elaborados especialmente para personas celiacas, pero que de acuerdo con sus ingredientes podrían ser aptos para ellos, como chocolate, yogurt, salsas, embutidos, platos preparados, etc. Sin embargo, hay que tener cuidado, pues pueden contener trazas, así que recomienda que las personas celiacas comprueben si son aptos para ellos antes de consumirlos.

•Productos con gluten: productos compuestos por ingredientes que contienen cereales con gluten o derivados. Su consumo no es apto para personas celiacas.

Qué se recomienda que coman las personas celiacas

La alimentación de una persona celiaca, al igual que la de una persona sin problemas de tolerancia al gluten, debe estar basada principalmente en alimentos de origen vegetal, principalmente en frutas y verduras frescas, así como legumbres y hidratos de carbonos, preferiblemente integrales. Estos alimentos vegetales deberán acompañarse, en caso de dietas omnívoras, de proteínas saludables, como las carnes blancas, el pescado, los huevos y los lácteos.

Para que una persona con enfermedad celíaca lleve una dieta saludable, FACE recomienda que la basen principalmente en los productos que por naturaleza no contienen gluten como lo son frutas, verduras, carnes, pescados, huevos, leche y cereales aptos (arroz, maíz, quinoa, etc.) y que los productos específicos (no genéricos) sean consumidos de forma ocasional. En primer lugar, porque este tipo de productos no dejan de ser procesados, cuyo consumo es mejor moderar en cualquier caso, no solo en personas celiacas. Por otro, porque introducir una gran cantidad de estos productos encarecerá todavía más su cesta de la compra.

Sin embargo, es imposible negar que productos como la pasta, el pan o las galletas están tan presentes en nuestro día a día que es muy difícil evitar o reducir mucho su consumo.

Cuánto cuestan de más los productos ‘no genéricos’, específicos para celiacos

Al analizar detalladamente los precios de los productos específicamente diseñados para celiacos y compararlos con sus equivalentes sin gluten, FACE ha observado que en todos los casos el precio es muy superior. En algunos casos, incluso, como en el de las magdalenas, las galletas de chocolate, el pan tostado, en el pan rallado y en la harina de panificación, el precio se multiplica varias veces. Así, por ejemplo, mientras que 100 gramos de harina de repostería con gluten cuestan 0,8 céntimos, este mismo producto sin gluten cuesta 0,29. Y algo parecido ocurre con productos corrientes como el pan tostado (de 0,28 a 2,07) o el pan rallado (de 0,12 a 0,82). Este tipo de productos suponen, según cálculos de FACE, que una persona que tiene que seguir una dieta libre de gluten se gaste 17,61€ a la semana más que en una dieta con gluten, lo que se traduce en 70,43 € al mes, y de 845,20 € al año. Y esto teniendo en cuenta que haya una sola persona celiaca en el núcleo familiar.

Precio de los principales productos específicos con y sin gluten y su diferenciaen el 2022 (€/100g). / FACE FACE

Sin embargo, aunque queda mucho por hacer, en el informe de precios de FACE no todo son malas noticias, pues si se tienen en cuenta comparativas de otros años, se observa que la brecha del coste de la cesta de la compra entre personas celiacas y no celiacas se va reduciendo. De hecho, en 2021 la diferencia ascendía en 934,69 € al año, 89,49 más. Esto puede explicarse también porque los precios del resto de productos se han disparado más (176,45 € por personas) que los productos sin gluten (86,97 €). Es decir, que el gasto en ambos casos ha incrementado considerablemente, pero este incremento es menor en los productos sin gluten.

Aun así, desde FACE y las asociaciones de celiacos, siguen reclamando la atención de las autoridades ante la fragilidad que vive el colectivo celiaco debido al elevado coste de productos sin gluten.