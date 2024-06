El condimento muy consumido en España que aumenta las posibilidades de desarrollar cáncer según un estudio

A la hora de cocinar y comer nos condicionan las costumbres culturales, la gastronomía del territorio que habitemos. El plato más sencillo puede cambiar totalmente su sentido si lo comes en Asia o Europa occidental, en gran parte debido a los condimentos. Un micronutriente cuya presencia en el plato no se tiene en duda es la sal, pese a estar directamente vinculada a enfermedades tan prevalentes en España como la hipertensión. Por tanto no es inocua y además potencia el riesgo de cáncer gástrico, según un estudio reciente.

La manida expresión la sal de la vida da buena cuenta de cómo históricamente se ha pensado que los efectos de este condimento no solo no eran negativos sino que eran positivos. El salero en la mesa ha sido, junto al aceite de oliva y el vinagre, el combo básico de la mesa mediterránea. Incluso se ha banalizado con el gesto de añadir sal en el plato una vez que el alimento ya se había condimentado durante su elaboración.

La importancia de este factor externo, ambiental, que es la dieta, se une a los condicionantes genéticos a la hora de desarrollar cáncer gástrico. En España, como en el resto de Europa, no es de los tumores más prevalentes, afectando a unas 7.000 personas anualmente, más de la mitad de ellas varones. Pese a la baja prevalencia en Occidente, centra el interés de los científicos, como el grupo que acaba de publicar un estudio basado en ciudadanía británica.

El salero en la mesa, una mala costumbre

La investigación, publicada en Gastric Cancer, estudia la incidencia del citado tumor en una cohorte a gran escala: durante casi 11 años fueron evaluadas 470.000 personas adultas pertenecientes al Biobanco del Reino Unido. Se ha estudiado algo tan simple pero tan importante como es el impacto de tener o no el salero en la mesa. La conclusión es que tenerlo y usarlo diariamente aumenta en un 40 por ciento la probabilidad de tener cáncer gástrico.

La llamativa conclusión ha llegado a través de la observación participante, con cuestionarios y análisis de orina, y la vinculación de estos datos a los registros nacionales de cáncer. En esos 11 años de seguimiento se detectaron 640 casos de cáncer gástrico: coincidieron con las personas que agregaban “siempre” sal a sus platos.

La Organización Mundial de la Salud establece en 5 gramos la media diaria aconsejada de consumo de sodio, el principal componente de la sal. La alerta mundial que hay en este sentido tiene que ver con los elevados niveles de hipertensión que ocasionan, a su vez, infartos, ictus e insuficiencia cardíaca.

El cáncer gástrico es poco frecuente en Europa

Según estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), el cáncer gástrico se encuentra entre los cincos tipos de tumor más frecuentes a nivel mundial y causa cerca de 800.000 muertes anuales. Más de la mitad de los casos se concentran en Japón, Corea y China y es poco frecuente en Europa, Estados Unidos, Austria y África, debido a factores genéticos y ambientales.

También es importante la importancia de otros factores como la edad y el sexo. Dice la SEOM que el riesgo aumenta a partir de los 50 años y que este tumor es dos veces más frecuente en varones que en mujeres.

