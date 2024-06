Cómo usar bicarbonato para aliviar la inflamación de estómago

La inflamación de estómago supone una gran incomodidad que no permite desarrollar la vida cotidiana con normalidad, es un trastorno que afecta a muchas personas en España, y aunque a priori no implica problemas graves de salud, en algunos casos puede aparecer como síntoma de infecciones provocadas por parásitos o bacterias, u otro tipo de patologías. Existen diversos remedios naturales, como el uso de bicarbonato, que pueden resultar muy beneficiosos en este sentido, siempre y cuando no excedamos su consumo y cumplamos los requisitos para poder consumirlo.

¿Por qué se nos inflama el estómago?

El dolor abdominal, las nauseas y el hinchazón pueden ser síntomas de sufrir inflamación gástrica, esta patología puede ser el resultado de diversos factores.

Una mala alimentación puede llevarnos a tener el estómago inflamado. El consumo excesivo de alimentos azucarados, muy picantes o sazonados a menudo deriva en inflamación de estómago, exceso de gases y malas digestiones.

Las intolerancias alimenticias también pueden generar inflamación estomacal, es importante acudir a un médico cuando observemos que nuestro cuerpo reacciona de manera extraña al consumir algún alimento. Por otro lado, someternos a situaciones de estrés y nerviosismo constantes pueden acarrear la consecuencia de hinchazón de estómago.

El consumo de alcohol y ciertos medicamentos también pueden provocarnos diversos problemas estomacales, entre ellos el la inflamación de estómago.

Bicarbonato para mitigar el hinchazón estomacal

Gracias a sus propiedades, el bicarbonato de sodio puede ser un gran aliado cuando nos sentimos molestos por haber comido demasiado, o no realizamos la digestión de forma adecuada por diferentes motivos.

Este compuesto inorgánico, del cual la mayoría disponemos en nuestras cocinas, tiene la capacidad de neutralizar los ácidos estomacales, podría decirse que es un limpiador natural, que alivia notablemente la sensación de malestar y ardor.

El bicarbonato ayuda a expulsar las sustancias tóxicas que perjudican la salud a corto y largo plazo. Equilibra el PH y mejora el funcionamiento del sistema digestivo en general.

Si el hinchazón de e estómago no es la causa de un problema de salud mayor, el efecto del bicarbonato será prácticamente inmediato. El bicarbonato de sodio es el componente principal de muchos de los medicamentos antiácidos que distribuyen las farmacéuticas.

Si la acidez estomacal y las molestias digestivas aparecen regularmente, podríamos encontrarnos ante la enfermedad de reflujo gastroesofágico, una patología crónica, que padece alrededor del 16% de los españoles y puede provocar cáncer de esófago en los casos más graves.

Cómo tomar el bicarbonato

Aunque, como vemos el consumo de bicarbonato puede ser muy beneficioso, es importante medir correctamente la dosis que ingerimos, ya que excedernos podría derivar en problemas graves, como la alcalosis metabólica.

La cantidad que debemos tomar varía en función del género y el peso de la persona afectada. En cifras estimadas, para adultos se recomienda disolver media cucharada pequeña en 120 ml de agua, y repetir la acción dos o tres veces al día. Otra opción recomendable es añadir a esta mezcla media cucharada pequeña de zumo de limón, ya que las propiedades del cítrico son antioxidantes y colaboran en la mejoría de los problemas estomacales.

Por otro lado, es importante tener en cuenta no tomar el bicarbonato después de haber tenido una comida demasiado copiosa, y esperar hasta dos horas para consumirlo si hemos ingerido previamente algún medicamento. No es recomendable estar repitiendo esta práctica durante más de dos semanas consecutivas, ya que podría favorecer la aparición de ciertas enfermedades como la insuficiencia cardíaca o la hipernatremia, entre otras.

