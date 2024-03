Esto es lo que dice la ciencia sobre tomar una manzana en el desayuno

Comer al menos una manzana al día contribuye a fortalecer el sistema inmunológico a corto y largo plazo. Los componentes nutricionales de esta fruta son una fuente energética y saludable. Además, se trata de un alimento muy versátil, el cual se puede consumir de muchas formas, lo cual facilita introducirlo en la dieta.

Comer manzana por la mañana

El momento más indicado para comer una manzana es por la mañana, ya que si incluimos esta pieza de fruta en el desayuno, el organismo dispone de más tiempo para eliminar la glucosa y la fructuosa procedente del aporte de hidratos de carbono inherente de las manzanas.

Otro motivo por el que consumir manzanas a primera hora es su alto contenido en fibra, puede tratarse de un alimento perfecto para perder peso ya que mejora significativamente el tránsito intestinal, y favorece la regulación de niveles de azúcares en sangre.

Los grandes beneficios de comer manzanas

En una investigación realizada durante veintitrés años, en la que participaron más de 56.000 personas concluyó que existe una alta probabilidad de retrasar el envejecimiento y reducir la mortalidad mediante la ingesta de 500 mg de flavonoides al día, especialmente en personas que consumen tabaco y alcohol.

Las manzanas son ricas en flavonoides, se trata de fitonutrientes que mejoran la función arterial, y por tanto el flujo sanguíneo. Es importante consumir también la piel de la manzana, ya que la mayoría de los flavonoides se encuentran ahí.

El estudio fue publicado en American Journal of Clinical Nutrition, y otra de las grandes deducciones a las que se llegó fue, qué el consumo de flavonoides se asocia con menores probabilidades de fragilidad, este componente nutricional es por tanto, un gran aliado a la hora de combatir el envejecimiento.

La manzana, signo de salud global



Manzanas Golden iStockphoto

En Alemania suele decirse “Ein Apfel am Tag, mit dem Doktor kein Plag”; un dicho popular en Inglaterra es "An apple a day, keeps the doctor away"; y en España solemos decir “sano como una manzana". Por su parte, Japón, identificó a la manzana como un 'alimento funcional', refiriéndose a la fruta como un producto beneficioso para la salud con garantía científica.

Además de los grandes beneficios para la salud que aportan los flavonoides, la manzana tiene otros componentes nutricionales y sustancias bioactivas altamente provechosos.

Contiene pectina, una molécula que mejora significativamente el tránsito intestinal, facilitando la evacuación de heces y ayudando a combatir el estreñimiento y la diarrea. Por otro lado, la pectina ayuda a reducir la cantidad de azúcares, reduciendo así el riesgo de padecer diabetes en el futuro.

Las manzanas poseen polifenoles, sustancias antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico y previenen enfermedades crónicas. La floridzina es uno de los polifenoles presentes en la manzana, tiene la capacidad de disminuir la glucosa absorbida por el intestino.

