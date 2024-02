El superalimento avalado por Harvard que reduce los triglicéridos, disminuye el apetito y favorece la pérdida de peso

Una dieta equilibrada y saludable es clave para nuestro bienestar. El conjunto es más importante que las partes (y precisamente esta es la razón por la que los expertos cantan alabanzas de patrones como el mediterráneo, tan típico en España), pero sin perder esto de vista existen muchos alimentos que podemos incorporar a nuestra alimentación para beneficiarnos de sus propiedades positivas. Este es el caso de la chía.

Un alimento rico en nutrientes

Efectivamente, las semillas de chía se incluyen muy a menudo dentro del grupo de los llamados 'superalimentos' (etiqueta que por otra parte, y tal y como indica la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard en su portal web, tiene más de marketing que de ciencia). De hecho, resalta la misma institución, a menudo se emplean como un 'ingrediente funcional': se agregan a comidas menos nutritivas para mejorar su atractivo a ojos de los consumidores más preocupados por su salud.

Las semillas de Chía provienen de la planta Salvia hispanica L., que fue un día uno de los grandes cultivos alimenticios en México y Guatemala. Se cultiva desde al menos el año 3.500 antes de nuestra era, y frecuentemente formaba parte de las ofrendas religiosas a los dioses mesoamericanos.

Si atendemos a su composición, las semillas de chía representan una buena fuente de varios nutrientes que incluyen:

Las grasas poliinsaturadas, como los ácidos grasos omega-3.

Fibra.

Proteínas.

Calcio.

Fósforo.

Zinc.

Estos componentes son los que han motivado que a la chía se le atribuyan beneficios tales como reducir el apetito, ayudar a perder peso, ayudar a bajar los triglicéridos y mejorar el control de la glucosa en sangre en personas con diabetes de tipo 2.

Como beneficia la chía nuestra salud

Cuando se incluyen las semillas de chía en una dieta equilibrada y basada principalmente en alimentos de origen vegetal, los componentes de la chía de hecho podrían ayudar a prevenir el desarrollo de varias enfermedades crónicas. Un área de gran interés es el alto contenido de la chía en ácidos grasos omega-3, conocidos por sus efectos positivos para la salud cardiovascular; no obstante, cabe señalar que la evidencia científica se inclina más en favor de una dieta con varias fuentes de estas grasas saludables que en únicamente el consumo de semillas de chía.

Por ejemplo, estudios llevados a cabo sobre seres humanos y animales han mostrado que los ácidos grasos omega-3 pueden reducir los niveles de colesterol, ayudar en la regulación del ritmo cardíaco, ayudar a prevenir la formación de coágulos sanguíneos y disminuir la inflamación.

De la misma manera, la fibra que contienen la semillas de chía es principalmente fibra soluble y mucílago, que también se han relacionado con descensos en los niveles de colesterol ldl en sangre y con una ralentización de la velocidad de la digestión, lo que a su vez redunda en una reducción de los picos de glucosa tras una comida y aumenta la sensación de saciedad.

Parte de una dieta equilibrada y variada

Aún así, conviene ser cautos respecto a los beneficios reales de la chía. Mientras que sí que existen evidencias que han confirmado sobre animales que este alimento puede influir positivamente en los niveles de colesterol, en la pérdida de peso o en la reducción del apetito (tal y como indica una revisión de la literatura científica publicada en la revista especializada Nutricion Hospitalaria, las experiencias sobre humanos no son concluyentes respecto a los beneficios específicos de las semillas de chía en sí mismas para los factores de riesgo cardiovascular, incluyendo las pérdidas de peso, la tensión sanguínea, los niveles lipídicos, el azúcar en sangre o la inflamación.

Por esto, lo más sensato es concluir que las semillas de chía no suponen en sí mismas una herramienta preventiva, sino que deben enmarcarse en un patrón nutricional variado y rico en alimentos de origen vegetal, y de este modo sí que pueden ayudarnos a prevenir enfermedades crónicas.

Referencias

Harvard T. H. Chan School of Public Health. The Nutrition Source: Chia Seeds. Consultado online en https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/food-features/chia-seeds/ el 30 de enero de 2024.

de Souza Ferreira C, dd Sousa Fomes Lde F, da Silva GE, Rosa G. Effect of chia seed 8Salvia hispanica L.) consumption on cardiovascular risk factors in humans: a systematic review. Nutricion Hospitalaria (2015) DOI: 10.3305/nh.2015.32.5.9394.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.