La fruta del verano que ayuda a dormir, previene los tumores y mejora el tránsito intestinal

Dormir bien es uno de los principales pilares para el buen funcionamiento del cuerpo. No obstante, se estima que en España cuatro millones de personas tienen problemas para conciliar el sueño. Esto hace que se busquen alternativas naturales que ayuden a tener noches reparadoras y un ejemplo de ello es una de las frutas más típicas del verano: la cereza. Considerada como el oro rojo, esta contribuye a prevenir distintas enfermedades gracias a sus valores nutricionales.

Cuando los cerezos del Valle del Jerte echan la flor, lo siguiente es la recolección de sus ricas cerezas. Estas se convierten así en fruta estival, refrescante y gustosa para la mayoría por su sabor dulce. Es, quizás esto, junto con su alto aporte calórico lo que le produce alguna desventaja. Pero, como ocurre generalmente con la alimentación, cuanto más moderada mejor. Lo cierto es que según algunos estudios, este alimento rojo y de aspecto redondo tiene varios beneficios para la salud.

Ayuda dormir mejor

Una mujer durmiendo. Getty Images

Como ya se ha adelantado, la cereza es una de las frutas que más melatonina contiene, junto al plátano. Según los estudios, su consumo fresco, en zumo o como suplemento tiene beneficios significativos en la conciliación del sueño.

Un estudio publicado en el Journal of Experimental Botany destacó sus niveles altos de esta hormona, que por lo general, se produce naturalmente en la glándula pineal en el cerebro, e identificó que era incluso más efectiva que algunos suplementos sintéticos.

Por otra parte, una investigación publicada en European Journal of Nutrition, puedo observar que el consumo regular y moderado de cerezas mejoró la eficiencia del sueño de los pacientes y reducía su despertares nocturnos.

Previene los tumores y la aparición de cáncer

La cerezas contienen nutrientes con importantes beneficios para la salud. iStock

En los nutrientes de las cereza también destaca su contenido de monoterpenos, concretamente el de alcohol perílico. Este se trata de un componente todavía hoy estudiado para su aplicación oncológica, ya que los últimos estudios han identificado que en animales ha llegado a remitir tumores pancreáticos, mamarios y hepáticos, según el Observatorio de Salud y Medicina Integrativa.

Además, en este punto, cabe destacar las propiedades antioxidantes que también aportan las cerezas. Eso le da la capacidad de luchar contra los radicales libres que afectan al organismo envejeciéndolo y desarrollando como consecuencia diversas de enfermedades. Uno de los más potentes con las antocianina, clasificado como un bioflavonoides, un pigmento natural que protege los vasos sanguíneos y evita la degeneración celular.

Mejoran el tránsito intestinal (pero con moderación)

Doctor con maqueta 3D del intestino. Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

La cerezas son un fruta rica en fibra, por lo que es natural que favorezca el tránsito intestinal. Tal y como asegura la Fundación Española del Corazón, "la fibra retiene agua y aumenta el volumen de las heces", lo que favorece así su fluidez y expulsión. Sin embargo, es esta misma fibra dietética la que puede volverlas contraproducentes para el organismo.

Un consumo excesivo podría provocar molestias gastrointestinales en forma de hinchazón, gases o calambres abdominales. Además, su contenido en hidratos de carbono, en su mayoría azúcares, puede llegar a producir también diarrea o distensión abdominal por malabsorción. Entre ello se encuentran la fructosa, glucosa y sacarosa, lo que incrementa también su aporte calórico más alto que el de otras frutas.

