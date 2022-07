El cardamomo no ayuda a adelgazar... pero tiene otros beneficios

Tradicionalmente se han atribuido diferentes cualidades medicinales y curativas a las especias. Y, aunque muchas de estas propiedades han demostrado ser ciertas, otras muchas han resultado ser más bien mitos. Por ello, es importante investigar cada una de estas afirmaciones de manera separada.

Efectos positivos en los niveles de glucosa

Por ejemplo, un estudio llevado a cabo por científicos iraníes y publicado en la revista especializada Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews ha desmentido que el cardamomo contribuya a lograr una pérdida de índice de masa corporal, una circunferencia menor de la cintura, mejores resultados en las pruebas de sensibilidad a la insulina, en los propios niveles de insulina o en los niveles de azúcar en sangre en ayunas.

Así lo han deducido a partir de datos acumulados de seis investigaciones que, de manera aleatoria, asignaron a entre 80 y 87 personas un placebo o una dosis de 6 gramos diarios de un suplemento de cardamomo durante un período de entre dos y tres meses.

Con este enfoque, los resultados parecen sugerir que la suplementación con cardamomo podría tener efectos positivos en el metabolismo de la glucosa y, por tanto, mejorar los desórdenes relacionados.

¿Un agente antidiabético?

En cambio, no encontraron que la especia lograse reducir el peso, la circunferencia de la cintura o el índice de masa corporal de manera significativa en comparación con el placebo.

Por todo ello, creen que, dados sus efectos sobre los pacientes con prediabetes, diabetes de tipo dos o la enfermedad del hígado graso no alcohólico, el cardamomo podría tener un cierto potencial de uso como agente antidiabético.

Antes de ello, no obstante, subrayan algunas limitaciones del trabajo, como son la gran heterogeneidad de las muestras, su bajo tamaño, o el hecho de que todos los estudios se hayan practicado sobre población iraní, con lo que podrían no ser extensibles a otras demografías.

Referencias

Ghazaleh Nameni, Yousef Moradi, Marsa Zaroudi, Sanaz Jamshidi,

Effect of cardamom supplementation on a number of metabolic factors: A systematic review and meta-analysis. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews (2022) Vol. 16, Núm. 6, 102523, ISSN 1871-4021, https://doi.org/10.1016/j.dsx.2022.102523.