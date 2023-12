Cáncer de boca, garganta o esófago: estos son los alimentos que incrementan el riesgo de padecerlos

El cáncer es actualmente la causa principal de mortalidad en el mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde hace años la alimentación está en el foco científico para dilucidar posibles influencias negativas y plantear así acciones preventivas. Se ha constatado que una dieta saludable tiene un efecto protector, si bien hay factores genéticos y ambientales que también determinan la predisposición a sufrirlo. En el caso del tracto aereodigestivo, un estudio reciente ha asociado un mayor consumo de alimentos ultraprocesados a un mayor riesgo de padecerlo.

El tracto aerodigestivo comprende los órganos y tejidos de las vías respiratorias y la parte superior del aparato digestivo: labios, boca, lengua, nariz, garganta, cuerdas vocales, esófago y tráquea. Aunque menos común en España que otros cánceres, se trata de una patología en la que la investigación alimentaria está adquiriendo importancia. Los cánceres de cavidad oral y faringe son los más frecuentes en España, según la Sociedad Española de Oncología Médica.

En el estudio citado se ha confirmado que un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se corresponde a un mayor riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello y adenocarcinoma de esófago. No obstante, el equipo científico advierte de que son necesarias más investigaciones para detallar los mecanismos de esta relación causal: apuntan a que la toxicidad de los aditivos (emulgentes y edulcorantes artificiales) y los contaminantes (envasado) de estos productos podrían ser la clave.

Factores de riesgo para este tipo de cánceres

La OMS indica que, en términos generales, casi un tercio de las muertes por cáncer se deben a una serie de hábitos que son prevenibles, como la dieta hipercalórica o la inactividad física. En el caso concreto de las patologías que afectan al tracto aerodigestivo, habría que destacar por evidencia científica los siguientes factores de riesgo:

Consumo de tabaco.

Consumo de bebidas alcohólicas.

Infección por el virus del papiloma humano.

En el desarrollo del cáncer, además de la predisposición genética, hay que tener igualmente en cuenta infecciones crónicas como Helicobacter pylori, el virus del papiloma humano, las hepatitis B y C o el virus de Epstein-Barr.

¿A qué llamamos alimentos ultraprocesados?

La bollería industrial contiene dosis altas de aditivos y materias primas refinadas que podrían explicar su consumo con un mayor riesgo de sufrir cáncer de boca, garganta o esófago. PIXABAY / JESHOOTS-COM

Los alimentos ultraprocesados suponen una parte importante de los comestibles que encontramos en los supermercados. Su origen fabril explica cómo estimulan el apetito de forma intensa e instantánea: a través de aditivos (conservantes, colorantes, potenciadores del sabor, …) y materias primas refinadas (azúcar, sal…). Algunos ejemplos fácilmente identificables: refrescos carbonatados, bocadillos empaquetados, pastelería industrial o productos cárnicos reconstituidos (salchichas, perritos calientes etc).

Referencias

Morales-Berstein, F., Biessy, C., Viallon, V. et al. (2023). Ultra-processed foods, adiposity and risk of head and neck cancer and oesophageal adenocarcinoma in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study: a mediation analysis. European Journal of Nutrition. https://doi.org/10.1007/s00394-023-03270-1

OMS (2022, 2 de febrero). Cáncer. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer

SEOM (s.f.). Las cifras del cáncer en España. https://seom.org/images/Las_cifras_del_Cancer_en_Espana_2023.pdf

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.