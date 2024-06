Los beneficios de los pistachos para la salud sexual que seguramente desconocías

La salud sexual tiene repercusiones a nivel físico, mental y emocional; en muchas ocasiones este tipo de trastornos carecen de sintomatología, por lo que es esencial acudir a revisiones frecuentemente para detectarlos a tiempo. En España, hay cuatro veces más diagnósticos de ITS en comparación con hace diez años, esto se deben en gran parte a una mayor toma de conciencia por parte de la sociedad. Existen alimentos, como los pistachos, que resultan muy beneficiosos para la salud sexual, por lo que es recomendable añadirlos a nuestra dieta.

¿En qué consiste tener una buena salud sexual?

Según la Organización Mundial de la Salud disfrutar de una buena salud sexual no es solamente carecer de enfermedades, sino alcanzar un estado de bienestar general.

La salud sexual afecta tanto a nivel individual, como a la vida de parejas, familias; e incluso a la sociedad en su conjunto. Es necesario abarcar las relaciones sexuales desde un enfoque positivo y respetuoso, dónde este tipo de vínculos se realicen siempre bajo consentimiento, sin ningún tipo de violencia o discriminación por alguna de las partes implicadas.

Para ello es fundamental tener acceso a información temprana y de calidad, así como la posibilidad de poder acudir a atención médica siempre que fuera necesario.

La salud sexual abarca diferentes temas. Desde problemas relacionados con la identidad de género, la orientación sexual, el placer, embarazos, abortos... Hasta la gran problemática que suponen las enfermedades de transmisión sexual a día de hoy, como el sida, la hepatitis B, o el virus del papiloma humano, entre otros.

El papel de la alimentación en la salud sexual

Los hábitos y el estilo de vida son factores determinantes a la hora de disfrutar de una buena salud sexual. Por ello prácticas nocivas como el consumo de alcohol y tabaco, así como la exposición frecuente a situaciones de estrés, pueden desencadenar en problemas sexuales graves.

Practicar ejercicio físico de forma regular y mantener una alimentación equilibrada favorece una buena salud sexual. Además, existen alimentos cuyas propiedades actúan directamente y de manera favorable en los órganos reproductivos, y ayudan a prevenir y/o mejorar ciertos trastornos que pueden afectar a la capacidad de las personas a la hora de mantener relaciones sexuales o disfrutarlas.

La canela es quizá el más popular, ya que son muchas las personas que lo consideran un potente afrodisiaco con propiedades estimulantes. La espinaca es un vegetal que favorece la buena salud sexual, puesto que su alto contenido en ácido fólico ayuda a combatir los problemas de disfunción eréctil. El aceite de oliva virgen extra también es considerado un gran potenciador de la salud sexual masculina. Por su parte, el pistacho, admirado por otras de las muchas propiedades que aporta a la salud, aporta grandes beneficios a la salud sexual gracias a la presencia de sustancias concretas en su composición.

Comer pistachos mejora la salud sexual

El pistacho es uno de los frutos secos que más beneficios aportan a la salud. Se trata de un alimento especialmente indicado para aquellas personas que padecen problemas de corazón, ya que tiene la capacidad de regular la presión arterial y prevenir enfermedades como el colesterol o los infartos infartos de miocardio.

El pistacho posee un gran valor nutricional, en su composición encontramos hidratos de carbono, grasas vegetales, fibra, ácidos monoinsaturados, vitaminas y minerales.

Gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias el pistacho mejora las funciones cognitivas, actuando en contra de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la demencia. Además, mejora la apariencia de la piel, provocando un efecto rejuvenecedor en quienes consumen este fruto seco.

Según un estudio reciente publicado en International Journal of Impotence Research, comer pistachos ayuda a combatir los problemas relacionados con la disfunción eréctil. Lo que explica que este fruto seco tenga dicha capacidad recae en la presencia de arginina, un aminoácido esencial presente en su composición que mejora la fluidez sanguínea y atesora un efecto vasodilatador.

Un hombre con disfunción eréctil Getty Images/iStockphoto

En la investigación participaron diecisiete hombres con problemas de disfunción eréctil, que tenían edades comprendidas entre 38 y 59 años. El estudio duró un año, en el cual se les sometió a diferentes pruebas y observación continuada.

Los participantes se alimentaron durante tres semanas con una dieta que incluía 100 gramos de pistachos a la semana. Los resultados fueron claros, la dieta del pistacho mejora las puntuaciones del Índice Internacional de la Función Eréctil.

Referencias

M Aldemir (2011) Pistachio diet improves erectile function parameters and serum lipid profiles in patients with erectile dysfunction https://www.nature.com/articles/ijir201033

Biblioteca Nacional de Medicina https://medlineplus.gov/spanish/sexualhealth.html

