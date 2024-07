La sopa fría muy consumida en España que reduce la hipertensión arterial

Llega el verano, y con él, el gazpacho aparece en nuestras mesas con mayor frecuencia debido a su composición refrescante y nutritiva, ideal para combatir los meses de calor. Una receta llena de color, sabor y múltiples aportes para la salud, desde la hidratación del cuerpo al control de la hipertensión arterial. Incluso, puede ayudar a que nuestra piel coja ese tono bronceado que tanto nos gusta. Este 21 de julio se celebra el Día Internacional del Gazpacho y te contamos los importantes beneficios para la salud de este plato tan español.

Beneficios para la salud

El gazpacho, elaborado principalmente con tomates, pepinos, pimientos, cebollas y ajo, sin olvidar el aceite, el vinagre y la sal, es una auténtica fuente de nutrientes. Sus interesantes propiedades, "lo convierten en un producto perfecto para contribuir a la ingesta diaria de frutas y hortalizas de forma sencilla. Además, los formatos individuales on the go facilitan su consumo en cualquier momento del día", asegura Javier Valle, dirigente de Zumos y Gazpachos de España.

Entre sus beneficios para la salud, destacan desde la organización "la reducción de la hipertensión arterial y, por lo tanto, el riesgo de infartos, ictus o insuficiencia renal causados por la presión arterial alta. Pero no solo se queda ahí, está demostrado que los ingredientes del gazpacho también ayudan a combatir los niveles altos de colesterol".

Roser Montané, directora de la Consultoría Cesnut Nutrición SL, aseguró en una entrevista en Europa Press que "el gazpacho es bueno en su justa medida. Si sólo se come gazpacho sería excesivo". A nivel de patologías puede ayudar a nivelar el colesterol y la hipertensión, siempre que no lleve mucha sal, así como a aquellas personas que hayan llevado una dieta desequilibrada.

Otro gran beneficio de este tipo de platos es la hidratación del organismo, pues el gazpacho es una bebida isotónica natural sin azúcares ni grasas saturadas. "Contiene un alto porcentaje de agua y sales minerales (hierro, calcio, magnesio, zinc, potasio y sodio) lo que permite hidratar bien el cuerpo, especialmente durante los meses de calor. Esto ayuda a reducir la fatiga, mejorar las digestiones y ayudar al rendimiento del cuerpo en general", según recalcan desde Zumos y Gazpachos de España.

Una receta ideal para mantener el peso a raya

Y si hablamos de rendimiento corporal, cabe destacar que el gazpacho es un alimento que permite mantener el peso a raya. El gazpacho posee un alto contenido en fibra y, tanto solo, unas 85 calorías por cada vaso, lo que lo convierte en un plato depurativo y détox que favorece el tránsito intestinal. Por no hablar de que, su gran efecto saciante, ayuda a aliviar la ansiedad por la comida.

El gazpacho, además, contienen gran cantidad de carotenos, unos pigmentos fotosintéticos que son los encargados de activar la melanina de la piel.

Gazpacho: ¿casero o envasado?

"El gazpacho es un plato típico de la cocina española, ahora bien, el gazpacho ¿”nace” o se hace? Casi la mitad de los hogares en España opta por lo primero, es decir, ya lo compran envasado refrigerado, en vez de comprar los ingredientes y hacerlo en casa", según aseguran a 20minutos fuentes de la consultora Kantar, experta en análisis de consumo. Esta categoría de plato preparado, aseguran, gana entre 1 y 2 puntos anuales de penetración de hogares, por lo que su incorporación a las neveras de los españoles gana en presencia cada año.

Por tanto, "el gazpacho refrigerado aún tiene margen para crecer, sobre todo entre ese 51% que nunca compra el producto ya elaborado y prefiere hacerlo", indican. Es una dinámica que ya han seguido otras categorías en el pasado: es el caso del caldo líquido o de la tortilla lista para comer, todas ellas ganando adeptos paulatinamente.

Por otra parte, se trata de un producto muy estacional, cuyo consumo está estrechamente vinculado a las temperaturas. En invierno, solo el 5% de los hogares compra gazpacho, mientras que en verano aumenta por cinco esa cifra hasta alcanzar el 28% de penetración, que representa su pico.

"Como nota anecdótica, y en contra de lo que cabría esperar, son los target mayores lo que cada vez más tienen más relevancia en la categoría, cuando tradicionalmente son los que más cocinan en casa", indican las fuentes de Kantar.

