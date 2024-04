Así es la dieta para perder peso que podría mejorar la salud mental y reducir los síntomas metabólicos

Hasta un tercio de los españoles considera que tiene una mala o muy mala salud mental. El problema llega incluso a ser más grave entre los jóvenes: según se desprende de la encuesta realizada por el Instituto DYM para 20minutos, en esta demografía los que consideran tener un bajo bienestar emocional llegan hasta la mitad de la población.

Está claro que los trastornos de salud mental son un grupo muy variado y heterogéneo de condiciones, y los tratamientos son igualmente diversos. No son raras las prescripciones de psicofármacos, muchas veces con el complemento de distintos enfoques de psicoterapia. Igualmente, hay evidencias de que muchos pacientes podrían beneficiarse de cambios en aspectos del estilo de vida como la actividad física o la dieta.

Mejoras psiquiátricas y metabólicas

En este sentido, la dieta cetogénica o dieta keto podría tener efectos positivos sobre la salud mental de personas con enfermedades mentales severas, según ha mostrado un estudio publicado en la revista especializada Psychiatry Research. Notablemente, este patrón nutricional ya había demostrado ser beneficioso para personas con problemas metabólicos como la diabetes (como apunta, por ejemplo, un trabajo recogido en Diabetes Therapy) o la obesidad (de acuerdo, entre otras, con una investigación publicada en Cureus)

Concretamente, en este caso los autores han encontrado que la combinación de una dieta cetogénica durante cuatro meses y la medicación y el tratamiento estándar pueden mejorar de manera significativa los síntomas y la calidad de vida de las personas con síntomas severos de enfermedad mental o condiciones metabólicas.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores tomaron a un grupo de 21 adultos diagnosticados con trastorno bipolar (en un 76% de los casos) o esquizofrenia (en un 24% de los casos) que estaban recibiendo medicación antipsicótica y o bien padecían sobrepeso o bien tenían algún problema de tipo metabólico, tal como resistencia a la insulina. La mayoría de los voluntarios eran mujeres de etnia blanca, con una edad media de 43 años.

14 de los 21 participantes siguieron la dieta cetogénica de manera estricta; estos mostraron menos severidad de sus síntomas psíquicos, en comparación con aquellos que no lo consiguieron. No sólo eso, sino que el grupo que no se adhirió estrictamente a la dieta arrojó peores tasas de obesidad, peores niveles de colesterol LDL (el que llamamos colesterol malo) en la sangre y una duración mayor de la enfermedad.

Reducción en la severidad de la enfermedad

Sea como sea, la dieta mostró tener beneficios para todos los participantes. Inicialmente, por ejemplo, el 29% del grupo cumplía con los criterios diagnósticos del síndrome metabólico, mientras que al final del seguimiento ningún participante padecía este problema. De media, los participantes perdieron un 10% de su peso corporal y su índice de masa corporal, un 11% de su circunferencia de cintura, un 17% de su índice de grasa corporal y un 6% de su presión sistólica. También se registraron mejorías en marcadores metabólicos como la grasa visceral, los niveles de inflamación, los triglicéridos o la resistencia a la insulina.

En términos generales, los niveles más elevados de cetonas en sangre (las cetonas son unos productos de la descomposición de grasas para obtener energía, con lo que señalizan una mayor adherencia a la dieta cetogénica) se correlacionaron con una mejor salud metabólica.

Las mejorías psiquiátricas fueron destacables, con una reducción del 31% en la severidad de la enfermedad mental. Un 79% de los participantes con síntomas al inicio lograron una mejoría significativa en su condición psiquiátrica, especialmente aquellos que se adherían de manera estricta a la dieta.

Aunque el estudio tiene algunas limitaciones destacables (notablemente, una muestra de tamaño muy reducido y la ausencia de un grupo de control) y por ello hay que tomar los resultados con mucha cautela, lo cierto es que sugieren que la dieta cetogénica podría reducir los síntomas psiquiátricos y mejorar la salud metabólica, cuanto menos contrarrestando en parte los efectos secundarios que la medicación antipsicótica puede tener a nivel metabólico.

¿En qué consiste la dieta cetogénica?

Como explica el portal sobre salud Healthline, la dieta cetogénica es un patrón nutricional bajo en carbohidratos y rico en grasas que puede tener un amplio número de beneficios para la salud.

La idea es inducir un estado metabólico conocido como cetosis, en el que el organismo utiliza principalmente las reservas de grasa para obtener energía. Igualmente, convierte la grasa en cetonas dentro del hígado, lo que le ayuda a suministrar más energía al cerebro, y puede propiciar reducciones en el azúcar en la sangre y en los niveles de insulina.

Para ello, se reduce la ingesta de carbohidratos de manera drástica, y se reemplazan por grasas. Existen algunas variantes, en función por ejemplo de si se introducen períodos de 'recarga' de carbohidratos (haciendo ciclos de cinco días sin carbohidratos y 2 días con carbohidratos).

En general, se evitan alimentos altos en carbohidratos, como aquellas con azúcar (refrescos, zumos de frutas, batidos, tartas, helados, dulces, etc.), cereales o féculas (productos derivados del trigo, arroz, pasta, cereales etc.), frutas (todas excepto pequeñas porciones de frutos del bosque), judías o legumbres, hortalizas de raíz y tubérculos, condimentos o salsas, alcohol, grasas saturadas, alimentos dietéticos... En cambio, se permite comer carne, pescado graso, huevos, mantequilla, queso, nueces, frutos secos, semillas, aceites saludables, aguacate, verduras bajas en carbohidratos o condimentos.

