Así es como el estrés nos lleva a abusar de alimentos poco saludables

A menudo, detrás de las relaciones poco saludables con la alimentación, incluyendo el consumo excesivo de ciertos alimentos poco saludables, hay problemas emocionales. Esto no es información nueva: hace tiempo que la ciencia ha documentado fenómenos como el llamado 'hambre emocional'.

El papel de la habénula

Ahora, un nuevo estudio llevado a cabo sobre ratones por investigadores del Garvan Institute of Medical Research de Sydney (Australia) ha buscado encontrar de qué modo el estrés influye en estos comportamientos.

Lo que han encontrado estos autores, tal y como exponen en el artículo publicado en la revista académica Neuron, es que la combinación del estrés con las 'comidas de confort', o comidas que 'compensan' en cierto modo este estrés, 'desactiva' el mecanismo por el que el cuerpo nos indica que hemos comido suficiente, llevando a consumos excesivos.

En el cerebro de los vertebrados existe una región del cerebro llamada habénula central que normalmente provoca una sensación ligeramente desagradable ante la presencia en el corto plazo de una dieta alta en grasas. Esto logra que, en condiciones normales, controlemos la ingesta de estos alimentos y evitemos las consecuencias dañinas del exceso de este tipo de comidas.

Así, los investigadores observaron que, en ratones estresados crónicamente, la habénula no funcionaba normalmente ante la ingesta de alimentos altos en grasas. Por ello, los ratones seguían comiendo, aparentemente por placer, sin llegar a dar signos de saciedad.

Comidas de confort saludables

Por otra parte, estos ratones estresados de manera crónica mostraban hasta el doble de preferencia por comidas dulces, incluso si no contenían calorías. Esto parecía demostrar que en los animales estresados existe una preferencia por los dulces, al margen de su verdadero contenido calórico.

Precisamente, esto apunta hacia posibles estrategias para controlar estos problemas conductuales. Por ejemplo, algunos estudios han sugerido que se puede condicionar a las personas para que opten por alimentos dulces saludables, como la fruta, a modo de comidas de confort.

