Así afecta el café descafeinado a tu sistema nervioso

El café es una de las bebidas más populares en España, con miles de consumidores diarios que disfrutan de sus beneficios y sabor característico. Sin embargo, la Fundación Española del Corazón (FEC) recoge los resultados de un trabajo realizado por el National Institute of Health (NIH) de Estados Unidos, publicado New England Journal of Medicine ha revelado que el consumo moderado de café, incluyendo el descafeinado, puede asociarse con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y mortalidad.

El estudio del NIH encontró que las personas que bebían alrededor de 4 tazas diarias tenían un 14% menos de riesgo de muerte en comparación con quienes no consumían café. A pesar de estos hallazgos prometedores, los expertos advierten que el consumo excesivo de cafeína, por encima de los 300-400 mg al día (equivalente a unos 4 cafés), puede tener efectos adversos, particularmente en el sistema nervioso.

Aunque el proceso de descafeinado elimina gran parte de la cafeína de los granos de café, ya sea mediante lavado con agua, vapor, disolventes orgánicos o dióxido de carbono, no la elimina por completo. De acuerdo con la FEC, una taza de 150 ml de café descafeinado contiene aproximadamente 3 mg de cafeína, una cantidad que puede afectar a las personas especialmente sensibles a esta sustancia.

Efectos de la cafeína en el sistema nervioso

La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central que aumenta el estado de alerta, la energía y alivia la fatiga y somnolencia. Sin embargo, también puede provocar un aumento en la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Incluso en el café descafeinado, el consumo excesivo puede desencadenar efectos indeseados en algunas personas, como:

Aumento del ritmo cardíaco.

Irritabilidad.

Insomnio.

Subida de la tensión arterial.

Nerviosismo e intranquilidad.

Diarrea o náuseas.

¿El café descafeinado tiene cafeína?

Para evitar estos posibles efectos adversos, los expertos recomiendan mantener un consumo moderado de cafeína, incluso al optar por café descafeinado. Aquellos que son particularmente sensibles a la cafeína deben estar atentos a su ingesta y considerar reducirla o eliminarla si experimentan síntomas negativos.

Es importante recordar que, si bien el café descafeinado contiene menos cafeína que el café regular, no está completamente libre de esta sustancia estimulante. Por lo tanto, el consumo responsable y la atención a las respuestas individuales son claves para disfrutar de los beneficios del café descafeinado mientras se minimizan los riesgos potenciales para la salud del sistema nervioso.

En definitiva, el café descafeinado puede ser una alternativa para quienes desean reducir su ingesta de cafeína, pero es fundamental moderar el consumo y estar atento a los posibles efectos en el sistema nervioso, especialmente en personas sensibles. Con un consumo equilibrado y consciente, los amantes del café en España pueden disfrutar de su bebida favorita mientras cuidan su bienestar general.

