Los tres tipos de enfermedades que ayudan a combatir los arándanos

La salud es una de las preocupaciones más habituales entre las personas en España, sobre todo cuando nos falta a nosotros mismos o a alguien de nuestro entorno. Esto hace que muchas personas se pongan las pilas y pasen a ser conscientes de la importancia de una vida más activa, donde el ejercicio físico tenga mayor presencia, pero también de una alimentación más cuidada, con alimentos que puedan ayudarnos a cuidar nuestra salud.

Los alimentos que nunca pueden faltar en cantidades generosas son las frutas y verduras, que contienen nutrientes esenciales que el cuerpo necesita para trabajar, pero también muchas vitaminas y minerales que favorecen su correcto funcionamiento. Hay algunas frutas que siempre tenemos en cuenta, por ejemplo las naranjas están entre las más consumidas en nuestro país, pero otras, como los arándanos, puede que no vengan a nuestra mente tan fácilmente, y pueden aportarnos grandes beneficios.

Enfermedades que ayudan a combatir los arándanos

Los arándanos contienen flavonoides y antioxidantes. Pixabay/congerdesign

Los arándanos son una de las frutas ideales para comenzar a cuidar nuestra salud. Son pequeños, fáciles de comer, ideales para acompañar numerosas preparaciones y contienen numerosos nutrientes y propiedades que pueden ayudarnos a protegernos frente a determinadas enfermedades. Entre ellas, tres destacan:

Diabetes. Los resultados de algunas investigaciones refuerzan la idea que se tenía de que el consumo de arándanos puede ser beneficioso para reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, gracias a las antocianinas que contienen. Consumir dos o tres raciones de arándanos por semana podría mejorar la resistencia a la insulina, haciendo que esta sea menor.

Problemas cardiovasculares . A lo largo del tiempo se ha investigado las propiedades cardiosaludables de los arándanos, demostrando que pueden ser ideales para prevenir el desarrollo de enfermedades cardiacas, siempre consumiéndolos en el marco de una dieta equilibrada y variada. Las antocianinas de las que hablábamos antes contribuyen también a reducir la oxidación del colesterol LDL, o colesterol malo, manteniendo las arterias en mejores condiciones . También contienen fibra soluble, lo que ayuda a reducir la absorción de grasas y controlar así los niveles de colesterol.

Enfermedades neurodegenerativas. Los altos niveles de antioxidantes que contienen los arándanos protegen la salud del cerebro, luchando contra el estrés oxidativo y la inflamación. Además, pueden contribuir a mejorar la función cognitiva y la memoria en las personas mayores gracias a la presencia de ácido gálico, que previene el deterioro cognitivo.

Las propiedades más destacables de los arándanos radica en sus altos niveles de antioxidantes, que también les aportan propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas; contienen también fibra, vitamina C, vitamina K y manganeso. También mejora la vista, previniendo daños oculares, mejora la salud del cabello y cuida la piel.

Cómo introducir los arándanos en la dieta

Helado de arándanos. yumehana / iStock

Los arándanos por sí mismos no curan enfermedades, pero pueden ayudarnos a cuidar nuestra salud a través de la alimentación, incluyéndolos en una dieta adecuada para nuestras necesidades concretas. Esto lo podemos hacer de manera muy sencilla, porque los arándanos pueden ser un complemento ideal en desayunos, comidas, meriendas y cenas.

Siempre que pensamos en los arándanos los asociamos con preparaciones dulces, por lo que nada mejor y más sencillo que añadir unos cuantos en nuestro yogur o nuestro bol con avena. Si queremos darle un toque más refrescante, se pueden añadir congelados. Sin embargo, si los queremos incorporar en preparaciones como salsas, veremos cómo también podemos tomarlos en nuestros platos salados, porque resulta ideal para acompañar carnes. También podemos añadirlos a ensaladas, disfrutando de una ‘explosión’ de sabores al morder.

