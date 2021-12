¿Qué alimentos nos ayudan a contrarrestar la diarrea?

La diarrea puede aparecer por diversos motivos. Desde la intolerancia a algún tipo de alimento hasta por el contagio de un agente infeccioso que provoque una gastroenteritis. El mayor problema es la deshidratación que puede ser peligrosa si su duración se excede en el tiempo o afecta a las personas mayores. Por lo tanto, lo que podemos hacer es apoyarnos en ciertos alimentos.

El arroz blanco hervido ayuda a que el tubo digestivo repose

Una de las mejores recomendaciones para contrarrestar la diarrea es el arroz blanco hervido. Un producto simple, sencillo y que sentará muy bien. El Servicio Gallego de Salud (SERGAS) explica que decantarse por este alimento ayudará a brindarle un reposo al tubo digestivo para que se recupere, poco a poco, de aquello que le está provocando la diarrea, pues no causa irritación.

La sopa de pasta y la zanahoria cocida favorecen la recuperación

Otros alimentos idóneos para contrarrestar la diarrea es la sopa de pasta a la que se le puede agregar zanahoria cocida. De nuevo, se trata de alimentos muy limpios que no hay que condimentar en exceso, ya que el tubo digestivo se encuentra muy sensible. Consumir un producto picante o rico en lactosa (leche o yogur) puede acentuar la diarrea generando mayor deshidratación.

Elegir pescado blanco y carnes magras como el pollo

El pescado blanco y el pollo son proteínas interesantes para consumir cuando sufrimos diarrea. De nuevo, no provocan irritación, favorecen la digestión y ayudan a que el organismo absorba algunos de sus nutrientes. Con la diarrea lo que sucede es que puede estar alertando de un problema de malabsorción que es posible paliar gracias al consumo de estos productos.

La mejor fruta para la diarrea es la manzana

A pesar de toda la gran variedad de frutas que podemos encontrar en el mercado, la manzana es una de las recomendadas por el SERGAS. No obstante, deberíamos comerla sin piel, ya que en ella hay fibra y esto no nos interesa nada en un momento en el que no podemos evitar ir al baño varias veces en un corto periodo de tiempo. La opción preferida es tomarla rallada.

El pan blanco está permitido

El pan nos puede parecer una opción arriesgada en el caso de que estemos sufriendo una diarrea intensa. Sin embargo, es ideal si lo que pretendemos es conseguir una cierta acción astringente gracias a los alimentos elegidos para nuestra dieta. Un poco de pan o, incluso, tostadas que no lleven fibra serán una excelente elección. Progresivamente, nuestra diarrea mejorará.

Un huevo cocido es un buen alimento en una dieta astringente

El último de los alimentos que nos pueden ayudar a contrarrestar la diarrea es el huevo cocido. Este puede acompañar el arroz blanco que nos hayamos preparado o incluso la sopa con pasta. Se trata de una alternativa que está repleta de vitaminas y minerales que permitirán que nuestro cuerpo se vaya encontrando cada vez mejor. La diarrea no tardará en desaparecer.

Cuando la diarrea surge es importante abandonar los dulces, fritos, embutidos y grasas para elegir los alimentos expuestos. Estos formarán parte de una dieta mucho más limpia que deberemos mantener durante unos días aunque la diarrea haya mejorado. Nuestro tubo digestivo seguirá estando irritado y tomar alcohol o chocolate puede hacer que la diarrea regrese de nuevo.

Además de todo lo anterior, no debemos olvidarnos de hidratarnos. Si es necesario podemos poner una alarma para que cada hora bebamos agua. Con la diarrea perdemos muchos líquidos y esto puede agravarse, sobre todo en ancianos y niños. Las bebidas isotónicas no son necesarias. El único líquido aconsejado va a ser el agua que nos aportará la hidratación que hemos perdido.