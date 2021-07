Con la llegada de verano vuelve la fiebre del moreno. Lucir el bronceado perfecto para algunos se convierte en el objetivo del verano. Horas y horas al sol -siempre con un factor de protección alto-, rayos UVA, autobronceadores cuando no llegamos a tiempo... ¿Y si empiezas la operación moreno por lo más sencillo y desde casa?

Seguro que has escuchado en muchas ocasiones aquello de que si comes zanahoria te pones moreno. Bueno, pues no nos vamos a engañar: por mucha zanahoria que comas no vas a conseguir el color de Celia Cruz, pero oye, todo suma.

Los alimentos ricos en betacarotenos favorece la producción de melanina, el pigmento de la piel responsable de que luzcamos ese bronceado dorado que buscamos -o de que no-. Estos antioxidantes además de favorecer la producción de melanina previenen el daño celular, y los podemos encontrar, además de e la zanahoria, en muchos otros alimentos.

Calabaza

Lo ideal es tomarla cruda y unos días antes de la exposición al sol. Pero nosotras tampoco nos comeríamos una calabaza a mordiscos, siendo honestos. Por ello puedes prepararla en crema, cocerla y añadirla en daditos en tus ensaladas, para acompañar tus platos de carne o pescado, como topping de tu pokes caseros o, si te pones goloso, en tarda.

Calabaza ©GTRESONLINE

Tomate

Los alimentos rojos para mantener el bronceado, nos gustan. Los betacarotenos de este alimento nos ayudarán a potenciar la melanina y, además, es posiblemente uno de los ingredientes estrella en tus platos de verano. En gazpacho, en salmorejo, en ensalada, en guisos... ligero y fresco el tomate es tu mejor aliado estas fechas.

Tomate ©GTRESONLINE

Espinacas

Las verduras verdes son otros de los alimentos donde encontrar betacarotenos que nos ayudan a potenciar y mantener el colorcito de verano. Las espinacas, por ejemplo, son una buena opción. Puedes prepararlas en batidos detox, rehogadas con ajo y huevo, en lasaña, en ensalada... ¿Cómo te gustan más?

Espinacas ©GTRESONLINE

Uvas pasas

Las pasas son ricas en antioxidantes y en vitamina B, por lo que ayudan a cuidar la piel y favorecen el bronceado. Estos frutos secos los podemos añadir en ensaladas, cremas, tomarlos como snacks entre horas.

Uvas ©GTRESONLINE

Y cualquier protección es poca para la exposición solar. Es fundamental que cada que vayamos a exponernos al sol lo hagamos con un factor de protección alto que evite quemaduras. Y si podemos encontrar alimentos que nos ayuden a mantener el bronceado, también podemos encontrar otros que nos ayuda a cuidar y proteger la piel.

Es el caso, por ejemplo, del aguacate, que con sus vitaminas E y D y sus propiedades cicatrizantes ayuda a hidratar la piel y a proteger las células, el salmón, rico en Omega 3 que cuida y protege la piel, o el perejil, cuyos carotenos ayudan a prevenir el envejecimiento celular.