El alimento infalible para prevenir las infecciones de orina y fortalecer el sistema inmunológico

La cistitis es la segunda infección más común en España, claro está, se trata de una infección de orina que se genera cuando entran bacterias a la uretra de la mujer, porque su uretra es más corta y está más cerca del recto, lo que facilita la entrada de patógenos a las vías urinarias. Una de cada cuatro la padecen una o más veces durante el año, sobre todo en la época más calurosa del año y especialmente en verano, a causa de un aumento de la humedad en el área urogenital debido al calor y al sudor.

Con este aumento de humedad se altera la flora vaginal normal y se puede producir la proliferación y crecimiento de bacterias patógenas que pasan desde el periné a la uretra y a la vejiga. Entre sus síntomas más comunes están la molesta sensación de ardor en el momento de orinar, dolor abdominal en la zona baja o en la imperiosa necesidad de ir al año en muchas ocasiones durante el día con la sensación de quedarse con ganas tras la micción.

Para evitar las molestas infecciones urinarias, que muchas veces terminan en una visita a los servicios médicos de Urgencias, el farmacéutico así como investigador de productos naturales José Antonio Valdés González, aconseja beber al menos dos litros de agua al día, ya que favorece la limpieza de las vías urinarias mediante la orina y evita la proliferación de bacterias que provocan las infecciones urinarias. Tampoco debemos usar ropa interior muy apretada o sintética, con tejidos transpirables como el algodón.

Los arándanos puede reducir un 50% las infecciones del tracto urinario

La alimentación puede ser clave para evitar la cistitis. Así, el uso de los arándanos para tratar estas infecciones del tracto urinario (ITU) se remonta a los indios nativos americanos, sin embargo, y tal y como recoge el medio especializado Science Alert, ahora un estudio ha demostrado evidencias científicas acerca de este remedio.

En el estudio, los investigadores revisaron 50 ensayos anteriores que englobaban casi nueve mil participantes en total. Estos analizaban como el riesgo de infección urinaria estaba relacionado con los arándanos consumidos en forma de jugo, tableta o polvo. Igualmente, exponían algunos métodos para determinar los beneficios de este fruto.

Los expertos señalan que la mayoría de los testados comparó los productos derivados de los arándanos con un placebo o con ningún tratamiento para las ITU. Aunque, establecieron que beber arándanos en forma de jugo o tomar cápsulas reducía la cantidad de infecciones urinarias en mujeres con casos recurrentes, en niños y en personas susceptibles a infecciones urinarias después de intervenciones médicas como radioterapia en la vejiga. Así lo recoge Science Alert.

El estudio reveló que el riesgo de desarrollar una ITU se redujo más de una cuarta parte en mujeres recurrentes, más de la mitad en niños y poco más de la mitad en personas con probabilidades de contraer infecciones urinarias después de procedimientos médicos.

Otros alimentos para prevenir las infecciones urinarias

Rábanos: El rábano también cuenta con grandes propiedades diuréticas y antibióticas ideales para combatir la cistitis. Se recomienda su consumo regular en la dieta como método de prevención. Se debe usar extrayendo media taza de su jugo, para tomarlo un mínimo de tres veces al día.

Moringa: Es una planta que tiene una gran cantidad de usos medicinales y culinarios, siendo rica en minerales y vitaminas y siendo muy eficaz en casos de desnutrición. Para aliviar la cistitis se puede preparar un jugo con tres tazas de moringa junto a media taza de agua de coco, para tomarla cuatro veces al día.

Espinacas: Las espinacas son ideales en caso de cistitis o infección urinaria, ya que tiene una gran cantidad de minerales, vitaminas, hierro y antioxidantes. Se recomienda consumirla cruda, en ensaladas o en batidos. Para su preparación, se deben licuar seis hojas de espinacas con 100 ml de agua.



Abedul: El abedul es una planta con grandes propiedades antibacterianas que contribuye a aliviar las molestias de la cistitis. Beber una infusión con hojas de abedul ayuda a expulsar las bacterias por la orina. Para preparar la infusión se debe hervir una taza de agua y agregarle dos cucharadas de abedul, para dejar que repose 10 minutos a temperatura ambientes antes de consumirla.

Perejil: El perejil es una de las hierbas más recomendadas para una adecuada salud del aparato urinario, eliminando agentes patógenos por la orina, mientras que se refuerza la función renal. Para ello hay que hervir un puñado de hojas en dos tazas de agua (500 ml) para luego dejar que repose, filtrarla y tomarla dos veces al día.

Cebada: El octavo remedio casero es el agua de cebada, que tiene muchos beneficios gracias a un alto contenido en antioxidantes, fibra y aminoácidos esenciales, que pueden incluso bajar los niveles de azúcar en la sangre. Además, tiene un efecto diurético muy potente que facilita la expulsión de líquidos y la limpieza del tracto urinario. Para preparar el agua de cebada necesitas un litro de agua y media taza de granos de cebada (100 gramos) para cocer 45 minutos a fuego lento. Luego deja que se enfríe, cuela y bebe dos veces al día.

¿Cómo saber si tengo infección en la orina? Síntomas

En determinados casos, las infecciones de las vías urinarias no originan síntomas, pero algunos signos de alarma pueden ser los siguientes:

Necesidad constante de orinar.

Sensación de ardor o dolor al orinar.

Orinar de forma frecuente y en pequeñas cantidades.

Presentar signos de sangre en la orina, un olor fuerte o aspecto turbio.

Dolor pélvico en las mujeres.

