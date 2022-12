Los alimentos que debes comer para evitar el mal aliento

La halitosis es el nombre técnico que recibe el mal aliento persistente, un problema que en la mayoría de los casos está provocado por la presencia de compuestos sulfúricos volátiles en la saliva.

Normalmente, estos compuestos son el resultado de la actividad de ciertas cepas bacterianas que proliferan en los restos de comida que quedan cuando la higiene dental y de encías es pobre, con lo que cuidar este último punto ya puede ayudarnos a evitar el problema en buena medida. Sin embargo, también hay otras cosas que pueden ayudarnos a actuar sobre la parte de la ecuación que tiene que ver con las especies bacterianas.

Alimentos fermentados

Así lo explica un análisis científico publicado en el medio especializado BMJ Open, que explica que ciertas bacterias presentes en una serie de alimentos podrían ayudar a evitar la proliferación de especies productoras de compuestos sulfúricos volátiles.

Concretamente, apuntan los autores, las bacterias estudiadas son Lactobacillus salivarius, Lactobacillos reuteri, Streptococcus salivarius y Weisella cibaria. Estas se encuentran en alimentos fermentados y probióticos, como son el yogur, la sopa miso o el pan de masa madre.

Para llegar a esta conclusión, emplearon las bases de datos de siete ensayos clínicos, reuniendo un total de 278 participantes. En estos trabajos, se había evaluado la severidad de la halitosis en base a la cantidad de compuestos sulfúricos volátiles detectada en las muestras de saliva, y se evaluó también la cantidad de placa entre los dientes y de sedimento orgánico en la lengua de los pacientes.

No sustituye una buena higiene

En estos ensayos clínicos quedó patente que aquellos pacientes que recibían probióticos experimentaban reducciones en las medidas relacionadas con el olor del aliento, si bien no en las relacionadas con la higiene bucal (la acumulación de placa entre los dientes o el sedimento en la lengua).

Así, explican que las bacterias presentes en los alimentos probióticos parecen impedir la descomposición de ciertas proteínas por parte de las bacterias anaeróbicas que suelen producir los compuestos sulfúricos volátiles responsables de la halitosis.

Eso sí, también apuntan a que los tamaños reducidos de las cohortes de los estudios y las diferencias metodológicas entre ellos pueden influir en los resultados, por lo que es conveniente que se realice más investigación antes de poder postular de manera definitiva los alimentos fermentados como un posible remedio para la halitosis.

Referencias

Nengwen Huang, Jinjin Li, Xianghe Qiao, Yongzhi Wu, Yunkun Liu, Chenzhou Wu, Longjiang Li. Efficacy of probiotics in the management of halitosis: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open (2022). DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2022-060753