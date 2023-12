Alimentos ricos en isoleucina: la clave para reducir los niveles de azúcar en sangre

Una alimentación rica y variada es clave para nuestra salud porque nos aporta todos los nutrientes que necesitamos para sentirnos bien y que el cuerpo funcione de manera efectiva. En España, la preocupación por llevar una alimentación saludable aumentó considerablemente a raíz de la pandemia, que puso de manifiesto lo importante que resulta tener buena salud y lo fácil que resulta perderla.

No es el único factor que conviene tener en cuenta, pero sí que es uno que se encuentra en nuestra mano y que podemos modificar si las circunstancias cambian. Adaptando la alimentación a nuestras necesidades podemos lograr ciertos beneficios, como conseguir que los niveles de determinados nutrientes sean los correctos o contar con los aminoácidos esenciales que pueden ayudarnos a bajar los niveles de azúcar en sangre, como sucede con la isoleucina.

Isoleucina: qué es y su importancia en el cuerpo

Alimentos que contienen isoleucina. Getty Images

Los aminoácidos son moléculas que se combinan para producir proteínas, con las que el cuerpo descompone alimentos, crece, repara tejidos y lleva a cabo otras funciones corporales; el cuerpo también usa los aminoácidos como fuente de energía. Existen de tres tipos, los esenciales, que no los puede producir el cuerpo y los obtenemos de los alimentos, los no esenciales, que sí los puede producir el cuerpo, y los condicionalmente esenciales, que no son esenciales salvo en caso de enfermedad.

La isoleucina es un aminoácido esencial, el cuerpo no lo puede sintetizar, por lo que consumirlo a través de la alimentación es indispensable. Se encarga de construir los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos, que se producen cuando las reservas de glucógeno bajan. Hace que los nutrientes entren en las células y también facilita que se desarrollen con normalidad diferentes procesos, como la síntesis de hemoglobina, la regeneración de la piel y regula los niveles de glucosa en sangre, entre otros.

Algunos estudios hechos en ratones, como el elaborado por un equipo de la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Wisconsin, señalan que reducir el consumo de isoleucina puede ayudar a vivir una vida más larga y saludable, y también favorecía una pérdida de grasa y de peso. Un exceso de este aminoácido no es bueno.

No obstante, un déficit de este aminoácido tampoco es recomendable, puede derivar en depresión, alteraciones de la conducta o disminución de la masa muscular, por lo que conviene consumirla en su justa medida que, según la FAO, es de 600-700 mg al día para personas que apenas realizan actividad física. Esta cantidad puede variar, la mejor manera de asegurarse de que consumimos la cantidad adecuada es consultar con un especialista. Algunas personas podrían requerir un aporte extra, como los deportistas, y otras tener que disminuir su consumo.

Alimentos que contienen isoleucina

Alimentos que contienen isoleucina. Pixabay/RitaE

El alimento más rico en isoleucina es el bacalao, pero también podemos encontrar este aminoácido esencial en otros productos de origen animal como otros pescados, el pollo y otras aves, la carne de cordero, los huevos y los lácteos y sus derivados, como el parmesano, el cheddar o la leche en polvo.

Los alimentos de origen animal que contienen isoleucina suelen aportar también más grasas que los de origen vegetal. En esta lista encontramos las lentejas y los garbanzos, cereales en grano, frutos secos, las semillas de girasol y sésamo, el arroz integral y la espirulina, un suplemento rico en proteínas que combate la fatiga y el cansancio y elimina toxinas.

Referencias

