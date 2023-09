El alimento típico en las neveras españolas que apenas aporta calorías y ejerce de probiótico

Llega la hora del aperitivo o la merienda y en seguida buscamos qué podemos tomar, qué snack es el más recomendable para acompañar el refrigerio que tomamos solos o acompañados. No está de más que resulte tan saludable como delicioso, por lo que las opciones son muchas, sin embargo, es muy típico en España que este venga junto a un platito de aceitunas, frutos secos o encurtidos.

Son precisamente los pepinillos encurtidos los que se pueden convertir en una excelente elección para esas ocasiones en las que queremos picar algo que apenas suma calorías, pero que cuenta con beneficios que no son demasiado conocidos. Los pepinillos son antioxidantes y alimentos ricos en organismos probióticos.

Pepinillos: propiedades de este aperitivo saludable

Pepinillos, probióticos y bajos en calorías. David Kadlec

Los pepinillos pertenecen a la familia de las cucurbitáceas, donde también encontramos las calabazas y calabacines, el melón o la sandía. El pepinillo destaca por su pequeño tamaño, así como por su piel blanda y comestible y su pulpa jugosa, detalles todos ellos que lo diferencia de su pariente cercano, el pepino.

Se trata de una hortaliza que es muy rica en agua, contiene fibra, vitaminas y minerales, y que además no contiene grasa. Es destacable su contenido en vitamina A y C, así como también algunas del grupo B. Como sucede con otras cucurbitáceas, contiene fitonutrientes con propiedades antioxidantes, la curcubitacina y los lignanos. No genera picos de glucosa en sangre y tiene efecto probiótico

Los pepinillos suelen tomarse encurtidos, con lo que se potencia su capacidad antioxidante, antimicrobiana, antiinflamatoria y regeneradora de la flora intestinal. El desarrollo de los organismos probióticos depende en parte del método de conservación elegido. Por ejemplo, los alimentos que se encurten en vinagre reducen notablemente su porcentaje de probióticos.

No sucede igual con aquellos conservados en salmuera fermentada, una mezcla de agua tibia con grandes cantidades de sal, que no solo respetan los probióticos, sino que crean para ellos un entorno óptimo. Los pepinillos encurtidos fermentados actúan como probióticos y nos ayudarán a proteger el microbioma del cuerpo.

A pesar de sus muchos beneficios, sus propiedades y su bajo aporte de calorías y grasas, conviene señalar que contienen una gran cantidad de sal, por lo que su consumo conviene que sea esporádico.

¿Qué son y para qué sirven los probióticos?

Kéfir, un ejemplo de probiótico. ozgurkeser / iStock

Los probióticos son organismos vivos que al consumirlos nos proporcionan beneficios para la salud. Se encuentran presentes en algunos alimentos fermentados, pero también se pueden agregar a productos de forma artificial o consumir en forma de suplementos. Los probióticos actúan principalmente en el microbioma intestinal, que está formado en su mayor parte por bacterias que viven en el intestino grueso.

Los probióticos ayudan a proteger el sistema digestivo de organismos nocivos, mejoran la digestión y la función intestinal. Combaten y previenen enfermedades intestinales, como la colitis o la enfermedad de Crohn, aumentan la absorción de nutrientes, fortalece el sistema inmunológico, previene alergias e intolerancias, entre otras funciones. También ayuda a digerir la lactosa y a mejorar el humor.

Además de tomando pepinillos encurtidos, también podemos consumir probióticos gracias al yogur y el kéfir, a la kombucha, el chucrut, la masa madre o levadura natural y algunos quesos, como el roquefort.

