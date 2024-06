El superalimento con propiedades que ayudan a prevenir y tratar las infecciones de orina

Las infecciones del tracto urinario (ITU) afectan especialmente a las mujeres debido a su anatomía. La cistitis, que es la segunda infección más común en España, está causada principalmente por la bacteria E. coli, que provoca síntomas como ardor al orinar, dolor abdominal y la necesidad frecuente de ir al baño. Factores como el calor y la humedad en verano aumentan el riesgo de padecer esta molesta condición.

Aunque medidas como beber agua y usar ropa interior transpirable ayudan a prevenir las ITU, la alimentación juega un papel clave. Los arándanos rojos han sido utilizados tradicionalmente para tratar estas infecciones, y ahora la ciencia respalda su eficacia. Un estudio que revisó 50 ensayos con casi 9.000 participantes encontró que el consumo de arándanos en forma de jugo, tabletas o polvo redujo significativamente el riesgo de ITU en mujeres propensas, niños y personas con probabilidades de contraer infecciones urinarias después de procedimientos médicos.

¿Cómo actúan los arándanos contra las infecciones urinarias?

Los arándanos contienen compuestos llamados proantocianidinas que dificultan la adhesión de las bacterias a las paredes del tracto urinario, evitando así su proliferación. Además, este fruto es rico en antioxidantes y vitamina C, que fortalecen el sistema inmunológico.

Otros alimentos beneficiosos para prevenir y tratar la cistitis

Además de los arándanos, existen otros alimentos que por sus propiedades antibacterianas y diuréticas ayudan a combatir las ITU:

Rábanos : su jugo tiene un potente efecto antibiótico. Se recomienda tomar media taza tres veces al día.

: su jugo tiene un potente efecto antibiótico. Se recomienda tomar media taza tres veces al día. Moringa : rica en minerales y vitaminas, se puede preparar un jugo con tres tazas de moringa y media de agua de coco, y tomarlo cuatro veces al día.

: rica en minerales y vitaminas, se puede preparar un jugo con tres tazas de moringa y media de agua de coco, y tomarlo cuatro veces al día. Espinacas : crudas o en batidos, aportan hierro y antioxidantes beneficiosos para el tracto urinario.

: crudas o en batidos, aportan hierro y antioxidantes beneficiosos para el tracto urinario. Abedul : una infusión con sus hojas ayuda a expulsar las bacterias por la orina gracias a sus propiedades antibacterianas.

: una infusión con sus hojas ayuda a expulsar las bacterias por la orina gracias a sus propiedades antibacterianas. Perejil : hervir un puñado de hojas en agua y tomarlo dos veces al día refuerza la función renal y elimina patógenos.

: hervir un puñado de hojas en agua y tomarlo dos veces al día refuerza la función renal y elimina patógenos. Cebada: su agua tiene un potente efecto diurético que facilita la limpieza de las vías urinarias. Se prepara cociendo los granos 45 minutos.

Ante cualquier síntoma de infección urinaria como dolor, ardor o cambios en la orina, es fundamental consultar con un profesional médico para recibir el tratamiento adecuado. Incorporar los arándanos rojos y otros alimentos beneficiosos a la dieta, junto con hábitos saludables, es una excelente manera de prevenir y respaldar la recuperación de esta frecuente condición.

