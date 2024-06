Adiós a la zanahoria: la fruta que puede ayudar a mejorar las cataratas y la calidad de la vista

Llevando un estilo de vida saludable y alimentándonos con una dieta variada, donde abunden las frutas, vegetales y granos enteros favorecemos la salud de nuestros ojos, mejorando así la calidad de la vista y previniendo enfermedades vinculadas a estos órganos, como las cataratas.

Además, este tipo de alimentación también es especialmente favorable para la salud del corazón. Existe una fruta cuyas propiedades son altamente beneficiosas para la salud visual, no es tan popular como la zanahoria, pero resulta igualmente efectiva.

Hábitos sencillos que cuidan la salud ocular

Incorporando algunas prácticas a nuestra rutina podemos cuidar de nuestros ojos fácilmente. Cualquier alteración de la vista supone una importante disminución de la calidad de vida, por lo que es fundamental prevenir y tratar a tiempo los trastornos visuales. Tener en cuenta las siguientes recomendaciones repercutirá significativamente en nuestro día a día.

Para cuidar de nuestros ojos debemos visitar regularmente al oftalmólogo, lo ideal sería revisarnos la vista anualmente, y por supuesto acudir a este especialista siempre que notemos cualquier cambio en nuestra visión. El cuidado de nuestros ojos también implica abandonar hábitos nocivos, como fumar. Por otro lado, se recomienda usar gafas de sol de calidad y con filtro ultravioleta durante todo el año. La iluminación de nuestra casa y trabajo también influye directamente en la salud visual, por lo que le debemos prestar atención y procurar que no sea demasiado agresiva.

El uso desmesurado de pantallas supone la mayor amenaza actual para la salud ocular. Es importante medir el tiempo de uso, tomar medidas preventivas, hacer descansos, y mantener distancias considerables mientras hacemos uso de dispositivos tecnológicos, especialmente en menores. Por otro lado, debemos descansar lo suficiente, mantener una buena hidratación ocular y evitar, en la medida de lo posible frotarnos los ojos. Por supuesto, la alimentación cobra un papel fundamental en la calidad visual.

El uso excesivo de las pantallas en los niños puede crear adicción a la tecnología. Freepik

La dieta que cuida nuestros ojos

Podemos prevenir enfermedades y ralentizar la degradación natural de la vista si ingerimos los alimentos adecuados. Nuestras retinas se nutren de oxigeno y nutrientes, la vitamina A es especialmente significativa en este sentido, ya que la retina la usa para convertir los rayos de luz en imágenes, y además aporta una buena y necesaria hidratación ocular. Entre los alimentos más populares de alto contenido en vitamina A destacan, la zanahoria, la batata y el albaricoque.

La vitamina C también es fundamental en una dieta cuyo objetivo sea mejorar la salud ocular, ya que posee la capacidad de recomponer y renovar células tisulares, producidos por el humo del tabaco, los rayos del sol e incluso los alimentos fritos. La gran mayoría de las frutas cítricas son ricas en vitamina C. Además, estos alimentos, entre los que destaca el pimiento rojo, la naranja y el limón, son antioxidantes y ayudan a prevenir las cataratas, según un estudio publicado en American Academy of ophtalmology.

Los pescados ricos en omega-3, como el salmón, el atún o las sardinas, favorecen la función lagrimal aportando hidratación al ojo y reduciendo el riesgo de padecer patologías oculares. El zinc, un mineral que mayoritariamente se encuentra en legumbres, protege a los ojos de los efectos nocivos de la luz. También tienen una alta concentración de zinc algunos cereales, la carne magra y las ostras.

La fruta que aumenta la calidad visual

Las cataratas provocan visión borrosa y distorsión en la percepción de colores y formas, se trata de una patología ocular que puede surgir por exposición a radiación, de forma congénita; o el tipo más común, las cataratas provocadas por la edad donde las proteínas del cristalino sufren una descomposición gradual.

La cirugía es la forma más habitual de solventar los problemas causados por cataratas. Pero, no debemos olvidar que nuestra alimentación y el estilo de vida que sigamos es determinante en este sentido, pudiendo llegar a evitar la aparición de la enfermedad o la reducción considerable de los síntomas.

La uva es una fruta con propiedades altamente beneficiosas para la salud de los ojos, ya que es rica en antioxidantes y multitud de vitaminas. Por otro lado, las uvas tienen la capacidad de reducir el llamado estrés oxidativo y proteger a la retina contra el glaucoma, una enfermedad que daña el nervio óptico y en la mayoría de los casos causa pérdidas de visión. Además de las importantes ventajas que el consumo de uvas suponen para la salud ocular, también son beneficiosas en otros aspectos, ya que se trata de un alimento depurativo que previene la diabetes y enfermedades de tipo cardiovascular.

Las 12 uvas simbolizan la buena suerte. Ralf Roletschek / Wikimedia Commons

Los ojos están compuestos por arterias diminutas que necesitan oxigeno y nutrientes para llevar a cabo sus funciones en el organismo correctamente, y mantener así una óptima salud circulatoria. Tomar el sol sin protección, beber mucho alcohol y fumar incrementan la posibilidad de desarrollar cataratas.

El conocimiento popular siempre ha situado a la zanahoria como el alimento estrella para cuidar los ojos, ahora sabemos que las uvas son igualmente beneficiosas, por lo que es ideal que en nuestra dieta contemos con ambos alimentos, además de muchos otros de alto contenido vitamínico.

Referencias

Bénédicte MJ Merle (2014) Circulating Omega-3 Fatty Acids and Neovascular Age-Related Macular Degeneration https://www.researchgate.net/publication/260382735_Circulating_Omega-3_Fatty_Acids_and_Neovascular_Age-Related_Macular_Degeneration

Ninel Z Gregori, MD (2023) American Academy of Ophthalmology https://www.aao.org/

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter