Nuevos estudios revelan que es menos probable que ómicron dañe los pulmones

La variante ómicron está disparando los contagios de coronavirus hasta datos antes no vistos. Pese a ello, los datos de hospitalizaciones graves y morbilidad no crecen, ni mucho menos al mismo ritmo. Ahora, la ciencia investiga los motivos de por qué ocurre esto.

Cada vez hay más pruebas de que la variante ómicron tiene más probabilidades de infectar la garganta que los pulmones, lo que los científicos creen que puede explicar por qué parece ser más infecciosa pero menos mortal que otras versiones del virus.

Seis estudios, cuatro de ellos publicados desde Navidad, han revelado que ómicron no daña los pulmones de las personas tanto como la variante delta y otras cepas anteriores de la Covid. Los estudios aún no han sido revisados por otros científicos, recoge el Guardian.

"El resultado de todas las mutaciones que hacen que ómicron sea diferente de las variantes anteriores es que puede haber alterado su capacidad para infectar diferentes tipos de células", dice Deenan Pillay, profesor de virología en el University College de Londres.

"En esencia, parece ser más capaz de infectar el tracto respiratorio superior, es decir, las células de la garganta. Por lo tanto, se multiplicaría en las células más fácilmente que en las células profundas del pulmón. Esto es realmente preliminar, pero los estudios apuntan en la misma dirección", añade Pillay.

Si el virus produce más células en la garganta, eso lo hace más transmisible, lo que ayudaría a explicar la rápida propagación de ómicron. Un virus que es agresivo a la hora de infectar el tejido pulmonar, por otro lado, será potencialmente más peligroso pero menos transmisible.

Investigadores del Grupo de Investigación de Virología Molecular de la Universidad de Liverpool publicaron una preimpresión el pasado día 26 que demuestra que ómicron conduce a una "enfermedad menos grave" en ratones, según el profesor James Stewart. El documento mostró que los ratones infectados con ómicron pierden menos peso, tienen cargas virales más bajas y experimentan una neumonía menos grave.

"Es una pieza del rompecabezas", dijo Stewart. "El modelo animal sugiere que la enfermedad es menos severa que delta y el virus original de Wuhan. Parece aclararse más rápido y los animales se recuperaron más rápidamente, y eso se relaciona con los datos clínicos que llegan", añade.

"Los primeros indicios son que son buenas noticias, pero eso no es una señal para bajar la guardia, porque si eres clínicamente vulnerable, las consecuencias aún son grandes: hay muertes por ómicron. No todo el mundo puede quitarse la mascarilla y divertirse", añade.

El laboratorio Neyts de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, encontró resultados similares en hámsteres sirios, con una carga viral más baja en los pulmones en comparación con otras variantes.

El profesor Johan Neyts dijo que esto podría deberse a que el virus infectaba mejor a los humanos que a los hámsteres, a que tenía más probabilidades de infectar el tracto respiratorio superior o a que provocaba una enfermedad menos grave.

Otra preimpresión, enviada a Nature la semana pasada por investigadores en los EE UU, también concluyó que los ratones con ómicron perdieron menos peso y tenían una carga viral más baja.

Y los investigadores del Centro de Investigación de Virus de la Universidad de Glasgow han encontrado evidencias de que ómicron ha cambiado la forma en que ingresa al cuerpo. Era muy probable que ómicron eludiera la inmunidad de las personas que habían recibido dos dosis de la vacuna, pero una dosis de refuerzo proporcionó una "restauración parcial de la inmunidad".

La gran cantidad de investigaciones navideñas se basan en un estudio de la Universidad de Hong Kong, del mes pasado, que mostró menos infección por ómicron en los pulmones, y en una investigación dirigida por el profesor Ravi Gupta, de la Universidad de Cambridge, cuyo equipo investigó muestras de sangre de pacientes vacunados. Descubrieron que ómicron podía evadir las vacunas, pero menos capaz de ingresar a las células pulmonares.

¿Se debe cambiar el lugar de donde tomar la muestra para los tests?

La última investigación científica se produce en medio de un debate sobre la mejor forma de realizar pruebas caseras. La semana pasada, algunos científicos sugirieron que las pruebas de flujo lateral (LFT) podrían ser más precisas si las personas tomaran hisopos tanto de la garganta como de la nariz. La profesora Jennifer Rohn, del University College de Londres, dijo que su experiencia con el uso de LFT fue que dio negativo con hisopos nasales, pero positivo al tomar una muestra de la garganta.

Esta afirmación parecía estar respaldada por un estudio de Sudáfrica que mostraba que las muestras de saliva sometidas a pruebas de PCR eran mejores que los hisopos nasales para detectar casos de ómicron.

Sin embargo, el profesor Lawrence Young, virólogo de la Universidad de Warwick, dice que el estudio no era lo suficientemente significativo como para sacar conclusiones. "Este es un pequeño estudio en pacientes no hospitalizados con síntomas agudos. Por un lado, confirma estudios previos que indican que las pruebas de saliva podrían ser útiles como un método de muestreo más fácil de realizar. No creo que este estudio sea lo suficientemente significativo como para concluir nada sobre el comportamiento de ómicron", dijo.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dijo que no había indicios de que las pruebas rápidas difirieran en su capacidad para detectar las variantes ómicron o delta, aunque las pruebas fueron monitoreadas continuamente por investigadores.

"Todos los dispositivos de flujo lateral utilizados por el NHS han pasado por una rigurosa validación y se ha demostrado que son altamente efectivos para detectar Covid-19 en las personas", dijo un portavoz de la sanidad pública. "Actualmente estamos viendo un alto número de pruebas positivas de dispositivos de flujo lateral reportadas. Esto significa que estamos detectando decenas de miles de casos que de otro modo podrían haber pasado desapercibidos", añadieron.