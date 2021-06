Dar en el clavo con una barba que funcione con tu estilo no es tarea fácil y desplazarse al barbero cada vez que tengamos pelos fuera de lugar, o no hayamos acertado con el recorte de nuestra barba, no es nada deseable. Además, disponer de tiempo, ganas y dinero para ir a la peluquería cada vez que queremos arreglarnos la barba es complicado, por eso, tener una recortadora y afeitadora en casa ha pasado a ser algo imprescindible para muchos hombres.

Aunque, al igual que acertar con el estilo de barba para nuestra cara, dar con la afeitadora apropiada tampoco es tarea fácil. Por eso, es aconsejable ojear marcas de confianza en el rostro de los hombres, como Philips. No cabe duda de que las barbas están de moda y de que elegir afeitadora entre todas del mercado es difícil, así que aprovecha que Amazon te ayuda esta semana, porque ha rebajado una de las mejores recortadoras de Philips.

Es un ofertón, y es digno de llamarse así, porque ha rebajado hasta 30 euros su barbero-cortapelos BT5502/16 de Philips, que cuenta con 40 posiciones de longitud de corte, es resistente al agua, muy manejable para todos tus viajes y dispone de cuchillas metálicas autoafilables, para más profesionalidad. Parece mentira que todo esto cueste menos de 20 euros, pero no lo es, ¡así que aprovecha! y acierta de una vez con tu afeitado.

Este modelo se carga completamente en solo una hora. Amazon

¿Qué barba le pega a mi cara?

Para acertar seguro con el vello facial hay que adaptarlo a la forma de tu cara. Por eso, el primer paso es observarte para descubrir cómo es exactamente tu rostro:

Barbas para caras redondas. A las caras redondas les favorecen las barbas que les añadan longitud o definición. Una barba llena y puntiaguda es una gran opción. Barbas para rostros ovalados. Según los expertos, esta es la mejor forma de rostro para llevar barba. Solo hay que mantenerse alejado de las barbas puntiagudas, si no quieres estropear el equilibrio de la cara. Barbas para cara cuadradas. Una mandíbula limpia y cuadrada es la envidia de todos, por lo que no sorprenderá si quieres lucirla con un afeitado limpio o con una de las perillas más esculpidas.

