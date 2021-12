No, esto no es una broma: Sephora rebaja un 25% sus productos más deseados... ¡incluido este set de Too Faced!

Apenas quedan tres días para que el año llegue a su fin, pero, mientras esperamos las 12 campanadas, todavía nos queda mucho por vivir antes de que 2021 acabe. ¡Y hoy es uno de esos días especiales! Cada 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes, una jornada en la que las bromas son las protagonistas. ¿Acaso no has visto los clásicos monigotes blancos? Estos personajes son los protagonistas de este día y, normalmente, se colocan en la espalda de alguien sin que lo sepa a modo de burla.

Aun así, y aunque parezca que este día todo es una broma, hay cosas que no lo son, como los descuentazos que han activado en Sephora para celebrar esta jornada. Solo hoy, parte de su catálogo cuenta con un 25% de descuento con el código LOMEJOR21 en el que podemos encontrar incluso los productos más top de este año. Asimismo, puedes encontrar las fragancias más vendidas del año con un 10% de descuento y, por compras superiores a 69 euros, puedes conseguir una bolsa XL de Navidad.

Ante tal oferta, en 20deCompras hemos querido bucear en el catálogo y traerte una propuesta irresistible que, por mucho que sea 28 de diciembre, no es ninguna broma: el estuche de maquillaje edición limitada Christmas Around The World de Too Faced pase de costar 44,99 a 33,74 gracias a esta promoción con código. Cada una de las paletas de este kit está inspirada en una ciudad: Río de Janeiro, Sidney y Nueva York.

Edición limitada Christmas Around The World de Too Faced. Sephora

Además de la rebaja de 11 euros de la que disfrutamos si optamos por este cofre de Too Faced, este kit de maquillaje tiene mucho más que ofrecernos. Para empezar, una paleta de sombras de ojos, para conseguir la mirada más impactante en 2022; una de blush, para resaltar nuestros rasgos y darnos un toque de rubor natural; y, también, una paleta de highlighter para aportar a nuestro rostro los brillos deseados (¡y no los que aparecen por exceso de grasa o sudor!). También incluye una máscara de pestañas mini de la marca que, por si no lo sabías, es cruelty free y una de las más buscadas de Sephora. ¿Vas a perder la oportunidad de regalar este estuche... ¡o de darte un capricho del Día de los Inocentes!?

