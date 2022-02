Qué son los 'niños fantasma': el efecto de la pandemia del que alertan los expertos

Muchos son los expertos que coinciden en afirmar que uno de los colectivos que peor lo está pasando con la pandemia del coronavirus es el de los niños y menores de edad en general.

Hay psicólogos que han acuñado un término: el de 'niños fantasma'. Se trata de aquellos niños que se vieron obligados a dejar de ir al colegio durante meses y a tener menos socialización.

Ello ha provocado que se vuelvan más ansiosos e introvertidos, hayan perdido todo interés en su educación y vida social, y prefieran pasar el tiempo solos en su habitación.

"La pandemia hizo que muchos jóvenes pasaran de tener tendencias bastante inofensivas ("un poco ansiosas") a un comportamiento preocupante (rechazo a ir a la escuela)", dicen al Daily Mail Jane Gilmour y Bettina Hohnen, autoras de los libros How to Have Incredible Conversations with your Child y El increíble cerebro adolescente (2019).

Las expertas explican que el confinamiento en particular, con amenazas constantes de enfermedad y muerte, condujo a un aumento de los problemas de salud mental, uno de los factores que contribuyen a que los adolescentes abandonen el sistema escolar.

Los autores agregaron que la pandemia ha llevado a algunos adolescentes a volverse apáticos y perder interés en las cosas que antes les importaban. Además, los niños y adolescentes de entornos socioeconómicos más bajos tienen más probabilidades de desconectarse de la escuela.

Este comportamiento puede causar daños sociales y emocionales a largo plazo. "Sin esa conexión social vital, se acumulan aún más problemas y problemas que podrían durar toda la vida", alertan las expertas.

Estas psicólogas recomiendan algunos consejos para desviar esta tendencia: mantenerse conectados con los hijos, haciendo cosas juntos; hablar de frente y sin tapujos de los problemas del niño; mostrar curiosidad e interés por los aspectos de la vida de tu hijo; darle también cierto grado de autonomía; aplicar cambios graduales en los hábitos; y afrontar momentos de crisis que puedan regresar.