El elixir de la eterna juventud: los municipios de España con la mayor esperanza de vida

La esperanza de vida en España es de 85 años en mujeres y 79 años y medio en hombres, según el informe anual del Ministerio de Sanidad, que analiza los datos del año 2020 y su evolución desde 2006. Sin embargo, en algunos casos, se alarga a los 116 años, como es el de la catalana María Branyas, lo que la convierte en la persona más longeva del mundo. Pero llegados a este punto, la cuestión no es otra que averiguar cuál es el secreto para conservar el elixir de la eterna juventud.

No cabe duda de que la receta para envejecer bien es todo un misterio, sin embargo, más allá del mero aspecto físico, lo que sí se sabe es que existen ciertos hábitos cotidianos que aceleran el envejecimiento prematuro. Este es el caso, por ejemplo, de la falta de sueño crónica, el tabaquismo, la falta de ejercicio físico o el estrés sostenido en el tiempo. Sin embargo, existen ciertos municipios de nuestro país, en concreto, centrados en la Comunidad de Madrid, que superan a la media del resto del país.

Los municipios con la esperanza de vida más alta de toda España

Para elaborar estos datos, se tienen en cuenta municipios o ciudades que superen los 20.000 habitantes. En este caso, Majadahonda (85,4 años), Las Rozas (85,3), Pozuelo de Alarcón (85,3) y Rivas-Vaciamadrid (85) encabezan la lista con la esperanza de vida más alta de toda España, según los datos del INE para 2023. Pero para ser más exactos si cabe, Majadahonda es el lugar de España en el que más tiempo viven sus habitantes es con una esperanza de vida de 85,4 años.

Ahora bien, no se puede obviar el hecho de que un dato relevante a tener en cuenta es que también representan los tres municipios con la renta más alta de Madrid, con una media de 35.671 euros, a lo que se suma que tiene la menor tasa de paro en todo el país. Sin embargo, la otra cara de la moneda, la representan los habitantes de Ceuta, con una esperanza de 79,2 años, La Línea de la Concepción (Cádiz) con 79,3 años, y en tercer lugar Melilla, con una esperanza de vida de 79,9 años.

Ocho hábitos saludables para una mayor esperanza de vida

A finales de septiembre de este año, en la semana en la conferencia anual de la Sociedad Americana de Nutrición celebrada en Boston (Estados Unidos), y como recoge el portal de noticias sobre salud Medical News Today, existen ciertos hábitos para alargar la esperanza de vida. Estos hallazgos parten del estudio de los historiales médicos y de cuestionarios de nada menos que 719,147 pacientes participantes en el Veterans Affairs Million Veteran Program.

Según se desprende de los resultados del estudio, los hombres que habían adoptado los ocho hábitos a la edad de 40 vivirían de media 24 años más que aquellos que no habían adoptado ninguno de ellos. De manera similar, en el caso de las mujeres, el cumplimiento de las ocho condiciones se relacionaba con vivir 23 años más.

Por el contrario, hay tres hábitos que se relacionan de manera especialmente intensa con una menor esperanza de vida: la poca actividad física, el tabaquismo y la adicción a los opioides. Igualmente, los autores resaltaron que este estudio proporciona evidencias de que la salud mental se asocia de manera clara con cambios en la esperanza de vida. Así, los ocho hábitos saludables que los investigadores identificaron como relacionados con una mayor esperanza de vida fueron los siguientes:

Mantenerse físicamente activo

No fumar

Conocer técnicas de manejo del estrés

Mantener una dieta saludable.

No beber alcohol en exceso de manera regular

Mantener una buena higiene del sueño

Mantener relaciones sociales positivas

Abstenerse del consumo de opioides

¿Qué hay de los factores psicológicos?

No cabe duda de que para superar los 100 años hay que contar con un componente genético. S. Jay Olshansky, profesor de salud pública en la Universidad de Illinois (EE UU), comenta al respecto: "Hay un límite superior para la longevidad humana, no puedes vivir una vida larga sin haber ganado la lotería genética".

Pero hay muchos factores que una persona puede adoptar para ayudarla a prolongar su vida y su salud: la cantidad de años saludables vividos. Varios expertos en envejecimiento explican al Daily Mail cuáles son los factores en común en las vidas de los centenarios sanos. Estos son algunos de ellos:

Formar parte de una comunidad

Tener un propósito

Ser espiritual (no necesariamente religioso)



Manejar el estrés

