El motivo por el que no deberías usar toallitas húmedas en el baño, según una doctora

Hasta hace unos años, las toallitas húmedas eran un producto casi exclusivo para la higiene de los bebés. Pero después, se popularizaron las que son para uso general después de ir al WC, que supuestamente se pueden tirar al váter.

La proliferación de este tipo de productos están provocando numerosos problemas en las redes de saneamiento de las grandes ciudades, pero por si fuera poco problema, tampoco se recomiendan desde el punto de vista médico.

Es lo que sostiene la doctora Karen Zaghiyan, una cirujana colorrectal establecida en Beverly Hills (EE UU), que en su cuenta de TikTok cuenta por qué no deberías usar toallitas tras hacer tus necesidades.

"'Las toallitas húmedas son conocidas por causar dermatitis perianal. En su lugar, usa un bidé. Es una forma mucho más higiénica", dice Zaghiyan en el vídeo. Esta dermatitis es una infección que deja una erupción de color rojo brillante alrededor del ano y el recto.

Además de este consejo, la doctora Zaghiyan recomienda no pasar más de cinco minutos sentado en el váter, y lo relacionó con el uso del teléfono móvil cuando vamos al baño.

"Quedarse sentado, especialmente si has terminado de defecar o estás esperando a defecar y simplemente estás navegando por Internet mirando las redes sociales, es realmente malo para tus hemorroides", sentenció la doctora.

"Se produce un efecto de vacío en el inodoro que tira de las venas hemorroidales y las agrava", explica. "Si no has terminado o no has comenzado a defecar en cinco minutos, levántate, vuelve en otro momento cuando tengas ganas de hacerlo, pero no te quedes sentado mucho tiempo", dice.