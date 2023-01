El Ministerio de Sanidad alerta de la clamidia, una infección que afecta a 8.000 casos cada año: estos son sus síntomas y cómo se contagia

El Ministerio de Sanidad ha alertado a través de sus redes sociales de la infección por clamidia, ya que cada año se diagnostican cerca de 8.000 casos. Asimismo, ha recordado que todos los años se detectan 3.500 de infección gonocócica, 700 de sífilis y 200 casos de VIH en menores de 25 años, por lo que la prevención es clave

La infección por clamidia es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria 'Chlamydia trachomatis'. Como detalla Sanidad, "se transmite fácilmente de una persona a otra durante las relaciones sexuales no protegidas, incluyendo sexo oral". Aunque puede no cursar con síntomas, si no se trata de manera correcta puede provocar problemas de salud a largo plazo.

Cuáles son sus síntomas

Aproximadamente el 70% de las mujeres y el 50% de los hombres con esta infección no presenta síntomas. Cuando aparecen, los más característicos en las mujeres son los siguientes:

Cambios en el color, olor o cantidad de secreciones vaginales.

secreciones vaginales. Reglas más cuantiosas o sangrado entre períodos.

Sangrado después de las relaciones sexuales.

Sensación de ardor al orinar.

Dolor o molestias en la parte baja del abdomen.

Por su parte, la clamidia en hombres suele cursar con estos síntomas:

Sensación de ardor al orinar.

Secreción en el extremo del pene.

Dolor o molestias en los testículos.

Cuáles son las posibles complicaciones en la salud

Si recibe un tratamiento adecuado, es poco probable que la infección por clamidia ocasione problemas de salud a largo plazo. No obstante, recuerdan en Sanidad, las mujeres pueden desarrollar enfermedad inflamatoria pélvica si no reciben el tratamiento adecuado.

"Esta enfermedad puede producir dolor abdominal y pélvico. Además, puede provocar infertilidad y embarazos ectópicos", señalan. Los hombres, por otro lado, pueden desarrollar una infección dolorosa en los testículos y, aunque es menos frecuente, puede originar otros síntomas como artritis e inflamación ocular.