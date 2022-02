Estoy embarazada y mi tripa se pone dura tras el orgasmo, ¿es normal?

Percibir la tripa dura después de experimentar un orgasmo es una preocupación frecuente entre muchas futuras madres. A veces, piensan que se trata de su imaginación, que es algo que no está sucediendo de verdad. Sin embargo, a muchas mujeres gestantes les pasa exactamente lo mismo. La pregunta es ¿por qué?

La barriga dura no significa que ocurra nada malo

Las mujeres a las que se les pone la tripa dura después de un orgasmo piensan que les está pasando algo malo. En ocasiones, esa sensación tan preocupante en su barriga dura tan solo unos minutos, aunque el tiempo puede variar dependiendo de la mujer y el momento. Aunque esto no preocupe a quienes no están embarazadas, a todas las mujeres se les pone la barriga dura.

No obstante, al estar embarazada es más evidente y notorio sentir cómo la tripa se vuelve más dura de lo habitual. Esto se debe a las contracciones del útero y a toda esa tensión que se siente y se libera después de llegar al clímax. Es totalmente normal y no implica ningún problema que la barriga se ponga dura. Da igual si se está esperando un bebé. Esto no pondrá en riesgo la gestación.

¿Puede tener que ver que los orgasmos sean más intensos?

Esto va a depender un poco de cada mujer, pero es verdad que durante el embarazo los orgasmos se intensifican. La razón se debe a que en los genitales hay un mayor flujo de sangre, por lo que llegar al clímax será más placentero que nunca. Por esta razón, y dado que no supone ningún tipo de problema para el bebé, el sexo durante el embarazo está, por lo general, recomendado.

Tan solo habrá que esperar algunos minutos para que la tripa vuelva a sentirse completamente normal y sin esa sensación de que está dura. Debemos tener presente que, de por sí, durante el embarazo la barriga está más dura de lo habitual ya que dentro se lleva a un bebé. No obstante, un orgasmo solo hará que esa presión y dureza de la barriga se mantenga solo unos minutos.

Las contracciones de Braxton Hicks ¿pueden ser la respuesta?

Otra razón por la que la tripa se puede poner dura después de experimentar un orgasmo puede tener que ver con las contracciones de Braxton Hicks. Según la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), estas "se presentan durante el último trimestre de embarazo, aunque a veces pueden aparecer algo antes". No obstante, no son contracciones reales, sino falsas.

Además, explican que "el abdomen se contrae, se endurece e incluso cambia de forma en ocasiones", pero no está ocurriendo nada de esto y uno de los desencadenantes de este tipo de contracciones son las relaciones sexuales y el orgasmo. El útero se contrae y es el responsable de que aparezca esa sensación de tripa dura que para nada debe preocupar a las mujeres embarazadas.

Por lo tanto, es absolutamente normal que tanto una mujer embarazada como una que no lo está detecten que su tripa se ha puesto dura tras el orgasmo. No obstante, es más probable que las mujeres embarazadas sean más conscientes de esto y se pregunten si su bebé va a estar bien. Pero, no tienen de qué preocuparse, ya que esta situación es más frecuente de lo que piensan.