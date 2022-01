El método militar para dormirse en 120 segundos que es efectivo al 96%

El insomnio es cada vez una de los trastornos más comunes en occidente y cada vez hay menos personas que pueden dormir el tiempo recomendado por los expertos: 7 horas cada noche.

Pero si lo has probado todo, incluidos los fármacos y no has obtenido resultado, puedes recurrir a un truco desarrollado por militares estadounidenses, que garantiza quedarse dormido en 120 segundos, y con una tasa de éxito del 96%.

Tal y como recoge el Mirror, el primer paso del método es dejar la mente en blanco. Estos son los siguientes pasos:

1.- Relaja los músculos de tu cara, incluyendo la mandíbula, la lengua y los que están alrededor de los ojos.

2.- Deja caer los hombros y relaja ambos lados de la parte superior e inferior de los brazos.

3.- Espira manteniendo el pecho relajado.

4.- Relaja tanto la parte superior como la inferior de las piernas.

Estos pasos deberían llevarte alrededor de un minuto, no incluido en el tiempo que lleva quedarse dormido, y son seguidos por una visualización.

Una de las opciones de imágenes para recrear es tumbarse en una canoa en un lago en calma con nada más que cielos azules rodeándote. Otra opción es imaginarse acurrucado en una hamaca de terciopelo negro en una habitación oscura.

Y aunque esto suene raro, el segundo paso de la técnica militar también puede ser repetir la frase "no pienses, no pienses, no pienses" durante unos 10 segundos.

Este método está recogido en un libro llamado Relax and Win: Championship Performance, escrito por Lloyd Bud Winter ofrece a los lectores consejos sobre cómo "mejorar el rendimiento deportivo y reducir las lesiones aprendiendo a relajarse y liberar tensiones antes de la competición".