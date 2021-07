El mensaje del inmunólogo Alfredo Corell tras contagiarse de coronavirus

Alfredo Corell ha sido un destacado inmunólogo que ha estado muy presente en diversos programas de televisión, como La Sexta Noche, desde que se inició la pandemia de coronavirus.

Este sábado, él mismo anunciaba a través de su cuenta de Instagram, junto a un importante mensaje, que había dado positivo en Covid-19.

Ha relatado que ha cumplido "escrupulosamente" la normativa sanitaria recomendada, pero no ha sido suficiente para no contagiarse.

"El contagio se ha producido muy probablemente en una comida al aire libre. Al aire libre. Es decir, que esta variante que está entrando es muchísimo más contagiosa", expresa.

Los síntomas que tiene actualmente son "muy ligeros", probablemente gracias a haber recibido ya las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

"Por lo tanto tengo los mismos síntomas, poco más o menos, que un catarro. Así que significa que las vacunas funcionan y mucho y nos protegen de infecciones graves y de enfermedad", declaró.

"Si alguien no tenía claro que esto no estaba terminado, ahora vengo para decírselo: esto no está terminado. Está disparándose la incidencia y yo estoy en este momento haciendo cuarentena por Covid-19", ha asegurado.

"Aparentemente no he contagiado a nadie, pero tampoco se ha hecho el rastreo adecuadamente porque con este nivel de incidencia el rastreo necesitaría una cantidad de personal que no tenemos en los sistemas de salud", alerta.

Considera que la pandemia solo puede frenarse de dos maneras: "restringiendo movilidad, encuentros o poniendo de nuestra parte todo lo posible para tener menos contagios", concluye.