Menos de siete euros para conseguir el corrector de ojeras de Maybelline que ya tiene más de 14.000 valoraciones

Las imperfecciones forman parte de nuestro rostro. Aunque seamos constantes con nuestra rutina de belleza y no haya mañana ni noche que nuestro cutis escape a una limpieza en profundidad o a la acción de los cosméticos más hidratantes, granitos, manchas y ojeras aparecen, de vez en cuando, para estrés de mucho. Si bien está recordar que la perfección es inalcanzable y que estas pequeñas manchas aparecen hasta en los cutis más deseados, también que hay formas sencillas de minimizar su apariencia y lograr que pasen desapercibidas. ¿Hablamos de maquillaje?

Las (pre)bases, polvos o paletas de sombras son, dentro del extenso mundo del maquillaje, las encargadas de ayudarnos a difuminar granitos, cicatrices u ojeras, aunque no las efectivas. Y es que si hay algo que no debe faltar en el neceser de ningún beauty addict es un buen corrector que aplicar directamente para ocultar las imperfecciones. Desde 20deCompras, sabiendo que son muchas las opciones que existen en el mercado, hoy recomendamos esta de Maybelline que ya ha superado las más de 14.600 recomendaciones y las cuatro estrellas doradas.

¿La clave de su éxito? Que en una sola pasada acaba con las ojeras y manchas aportando una cobertura natural y suave que consigue gracias a su textura líquida y a la esponjita de aplicación de microfibra. Además, su fórmula enriquecida con bayas de goji y haloxyl ralentiza el envejecimiento cutáneo. ¿Se puede pedir más? Sí, que esté rebajado y que pueda ser tuyo por menos de siete euros.

El borrador de Maybelline. Amazon

Cabe destacar que este corrector está disponible en ocho tonos para que todos podamos dar con el que mejor cubre nuestras ojeras o las pequeñas imperfecciones. Además, todos cuestan menos de siete euros, lo que los sigue haciendo accesibles para todos los bolsillos.

Y si prefieres apostar por la opción más vendida...

Aunque no tiene rebaja, el corrector Fit Me de Maybelline es el más vendido de Amazon, donde acumula casi 20.000 valoraciones por parte de los usuarios. Este cosmético ofrece una cobertura completa y uniforme, como destacan algunos de los comentarios de los que ya lo han probado, así como una fácil aplicación. Además, permite conseguir un acabado natural no graso, gracias a que no cuenta en su formulación con aceites, y se adapta a la piel, ya que está disponible en varios tonos para disimular ojeras, manchas, rojeces e imperfecciones.

El corrector de Fit Me!, de Maybelline. Amazon

